صدا و سیمای فارس باید به الگو در کشور تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمد زاده در جریان بازدید از صدا و سیمای مرکز فارس و بخشهای مختلف تولید و پخش در این مرکز، در جمع مدیران بخشهای مختلف حوزه صدا و تصویر در مرکز فارس گفت: انجام کارهایی که در مجموعه های مختلف استان توسط مدیران پیگیری و دنبال می شود اگر با اخلاص و توجه به خدا باشد، به طور قطع موجب باقیات و صالحات نیز خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه رسانه ملی در کشور اظهار داشت: موفقیت صدا و سیمای مرکز فارس به این است که به صدای مردم تبدیل شود.

استاندار فارس با اشاره به نقش مهم رسانه ملی در اثر گذاری لایه های مختلف اجتماع، تصریح کرد: آنچه که لازمه نهضت نرم افزاری است تنها با به کارگیری و استفاده از ظرفیتهای نخبگان جامعه فراهم می شود.

احمد زاده ریسک پذیر بودن مدیران در صدا و سیما را یکی از ویژگیهای لازم آنها دانست و ادامه داد: بدون در نظر گرفتن نقش رسانه ها به ویژه رسانه ملی نمی توان انتظار داشت که پیشرفت و توسعه استان با سرعت خوبی دنبال شود.

وی همچنین رسالت رسانه ملی در استان را در ایجاد فضای همدلی و وحدت در استان بسیار موثر عنوان کرد.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در استان فارس برخیها فقط به این می پردازند که حاشیه سازی کرده و روند اقدامات اجرایی و پرشتاب دولت را با سرگرم کردن مدیران به جزئیات ناچیز دچار وقفه کنند، افزود: نگاههای غلط و غیر اخلاقی که با دروغ پراکنی برخی افراد در استان وجود دارد باید با اقداماتی که در چهارچوب اخلاق رسانه ای انجام می شود خنثی شود.

احمدزاده در جمع مدیران صدا و سیما با بیان اینکه چابکی و انعطاف پذیر بودن ساختار رسانه یکی از منحصر به فردترین ویژگیهای آن محسوب می شود، تصریح کرد: صدا و سیمای مرکز فارس باید با چابکسازی سیستم ساختاری خود، به الگویی در رسانه ملی تبدیل شود.

وی همچنین با تاکید بر لزوم جذب و به کارگیری افرادی که در توانمندسازی ساختار صدا و سیمای مرکز فارس موثر هستند، گفت: تخصیص اعتبارات و تجهیز صدا و سیما به دستگاههای پیشرفته فنی و مهندسی به تنهایی نمی تواند در ایجاد روند مثبت تاثیر گذاری فرهنگی رسانه ملی نقش ایفا کند.

استاندار فارس در ادامه تاکید کرد: با توجه به اعتقادی که به نقش صدا و سیما در فرهنگ سازی جامعه دارم در خصوص تامین اعتبارات لازم به صدا و سیمای مرکز فارس، از تمام ظرفیتهای قانونی خود استفاده خواهم کرد.

احمدزاده در این دیدار که به همراه دهقانان معاون سیاسی امنیتی و سجادی مشاور استاندار انجام گرفت، بیش از سه ساعت از بخشهای مختلف، تولید، پخش، مانیتورینگ، استودیوهای اجرای برنامه های صدا و سیما بازدید کرد و از نزدیک با ظرفیتها و پتانسیلهای تولید برنامه های تلویزیونی و رادیویی در صدا و سیمای مرکز فارس آشنا شد.

وی در پایان این جلسه تصریح کرد: با بازدیدی که از بخشهای مختلف صدا و سیمای مرکز فارس داشته، تصورم نسبت به آنچه که تا قبل از این از این مرکز داشته عوض شد و رغبت بیشتری برای تامین اعتبارات و تجهیز این مرکز دارم که به واقعیت نزدیکتر است.