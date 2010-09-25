  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

300 دستگاه اتوبوس به ناوگان درون شهری مشهد افزوده می شود

300 دستگاه اتوبوس به ناوگان درون شهری مشهد افزوده می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مشهد و کلات گفت: 300 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل درون شهری مشهد افزوده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به نشست خود با مسئولان سازمان اتوبوسرانی گفت: در این نشست مقرر شد تامین اعتبار و تهیه این اتوبوسها برعهده وزارت کشور باشد.
 
وی به وضع نامناسب اتوبوسرانی در حاشیه شهر مشهد اشاره و تصریح کرد: در این جلسه این مشکل نیز مطرح و قرار شد با تقویت ناوگان اتوبوسرانی در آن مناطق، وضع خدمات دهی اتوبوسها در حاشیه شهر مشهد اصلاح شود.
 
وی از افزایش تعداد جایگاههای سایبان دار اتوبوس در مشهد در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این جلسه مشکلات گسترده بخش حمل  و نقل درون شهری مشهد همچون کمبود و فرسودگی اتوبوسها ، توزیع نامناسب آنها  در سطح شهر و وضع نا بسامان جایگاههای اتوبوس مطرح و برای بخشی از آنها  چاره اندیشی شد .
 
نمیانده مشهد و کلات در مجلس همچنین به نشست خود با اعضای کارگروه زیارت در مشهد اشاره کرد و افزود: برقراری گردشهای درون شهری  برای زائران با هدف بازدید آنان از مصوبات این جلسه بود.
کد مطلب 1158042

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها