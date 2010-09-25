300 دستگاه اتوبوس به ناوگان درون شهری مشهد افزوده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به نشست خود با مسئولان سازمان اتوبوسرانی گفت: در این نشست مقرر شد تامین اعتبار و تهیه این اتوبوسها برعهده وزارت کشور باشد.

وی به وضع نامناسب اتوبوسرانی در حاشیه شهر مشهد اشاره و تصریح کرد: در این جلسه این مشکل نیز مطرح و قرار شد با تقویت ناوگان اتوبوسرانی در آن مناطق، وضع خدمات دهی اتوبوسها در حاشیه شهر مشهد اصلاح شود.

وی از افزایش تعداد جایگاههای سایبان دار اتوبوس در مشهد در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این جلسه مشکلات گسترده بخش حمل و نقل درون شهری مشهد همچون کمبود و فرسودگی اتوبوسها ، توزیع نامناسب آنها در سطح شهر و وضع نا بسامان جایگاههای اتوبوس مطرح و برای بخشی از آنها چاره اندیشی شد .

نمیانده مشهد و کلات در مجلس همچنین به نشست خود با اعضای کارگروه زیارت در مشهد اشاره کرد و افزود: برقراری گردشهای درون شهری برای زائران با هدف بازدید آنان از مصوبات این جلسه بود.