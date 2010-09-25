فروش 52 میلیون تومانی در نگارخانه گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز افتتاح این نمایشگاه که عصر جمعه دوم مهر برگزار شد، 67 تابلو از قریب به 60 نقاش معاصر ایران به تماشا گذاشته شد و هفت تابلوی نقاشی در مجموع به قیمت 52 میلیون تومان به فروش رسید.

در این میان مصطفی دره باغی، نقاش جوان با فروش چهار تابلو از مجموعه "خروسها" با قیمتهای 5/6 میلیون تومان،‌ 5 میلیون تومان (دو اثر) و 900 هزار تومان پیشتاز است.

حمید ستاری،‌ مجموعه‌دار ایرانی در آستانه سی‌امین سال فعالیتش اقدام به برپایی این نمایشگاه نموده است تا با فروش آنها،‌امکان خرید مجدد از نقاشان جوان برایش مهیاتر شود.وی در مورد این کار گفت:خیلی از این آثار متعلق به حسین کاظمی،‌ علی گلستانه،‌ فریده لاشایی ... را قریب به 21 سال پیش خریداری نمودم ولی آثاری را که در دو سال اخیر خریده‌ا‌م، به این نمایشگاه نیاورده‌ام.

ستاری افزود: به هریک از این آثار علاقه وی‍ژه‌ و با بسیاری از آنها انس و الفتی غریب دارم لذا تنها برای فراهم شدن امکان خرید بیشتر آثار نقاشان جوان این نمایشگاه فروش را برپا کرده‌ام.

در این نمایشگاه گران‌ترین آثاری که عرضه شده اند، دو تابلو هریک به مبلغ 80 میلیون تومان است که یکی مربوط به زنده یاد حسین کاظمی و دیگری متعلق به حسین زنده رودی است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در نگارخانه گلستان دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه از ساعت 4 تا 8 شب از این آثار واقع در دروس خیابان شهید کماسائی پلاک 32 دیدن کنند.



