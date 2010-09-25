به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون حفظ، احیاء و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: اصلی ترین محل برای انجام فعالیت‌های منسجم مرمتی – پژوهشی، پایگاه‌های میراث فرهنگی است .

محمد جواد خانزادی افزود: این پایگاه‌ها به عنوان بازوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای تحقق اهداف سازمان نقش بسزایی دارند .

وی خاطرنشان کرد: تاکنون پایگاه پژوهشی شهر تاریخی سیمره مشغول به فعالیت در این شهر بود .

این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: برنامه معاونت، ایجاد دو پایگاه پژوهشی دیگر، یکی در دشت دهلران جهت انسجام بخشی به فعالیت‌های پژوهشی و حفاظتی در تپه‌های پیش از تاریخ دهلران است.

وی با بیان اینکه این منطقه دارای اهمیت فوق العاده ای است ادامه داد: برنامه دیگر این معاونت، تقویت و علمی کردن فعالیت‌های مرمتی در بناهای محور ساسانی - آبدانان است که هر کدام از حیث معماری شاخص و مهم هستند .

خانزادی تصریح کرد: بر این اساس، در گام نخست، این اداره کل اقدام به تجهیزساختمان‌های تحت تملک خود در شهر دهلران و آماده سازی مراحل مقدماتی شروع به کار این پایگاه کرده که امیدواریم به تصویب نهایی برسد .