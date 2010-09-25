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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

فعالیت‌های پژوهشی دشت دهلران از سر گرفته می‌شود

فعالیت‌های پژوهشی دشت دهلران از سر گرفته می‌شود

ایلام - خبرگزاری مهر: با راه‌اندازی پایگاه تپه‌های پیش از تاریخ دهلران توسط اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام، فعالیت‌های پژوهشی دشت دهلران از سر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون حفظ، احیاء و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: اصلی ترین محل برای انجام فعالیت‌های منسجم مرمتی – پژوهشی، پایگاه‌های میراث فرهنگی است.

محمد جواد خانزادی افزود: این پایگاه‌ها به عنوان بازوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای تحقق اهداف سازمان نقش بسزایی دارند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون پایگاه پژوهشی شهر تاریخی سیمره مشغول به فعالیت در این شهر بود.

این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: برنامه معاونت، ایجاد دو پایگاه پژوهشی دیگر، یکی در دشت دهلران جهت انسجام بخشی به فعالیت‌های پژوهشی و حفاظتی در تپه‌های پیش از تاریخ دهلران است.

وی با بیان اینکه این منطقه دارای اهمیت فوق العاده ای است ادامه داد: برنامه دیگر این معاونت، تقویت و علمی کردن فعالیت‌های مرمتی در بناهای محور ساسانی - آبدانان است که هر کدام از حیث معماری شاخص و مهم هستند.

خانزادی تصریح کرد: بر این اساس، در گام نخست، این اداره کل اقدام به تجهیزساختمان‌های تحت تملک خود در شهر دهلران و آماده سازی مراحل مقدماتی شروع به کار این پایگاه کرده که امیدواریم به تصویب نهایی برسد.

معاون حفظ، احیاء و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی ایلام افزود: قطعاً تصویب و گشایش این پایگاه نقش مهمی در از سرگیری فعالیت‌های پژوهشی و نیز اقدامات حفاظتی مبتنی بر منشورهای بین المللی خواهد داشت.

کد مطلب 1158047

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