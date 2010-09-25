اخبار کوتاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم فوتبال پرسپولیس پیش از برپایی اردو در جزیره کیش صبح امروز در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک گردهم آمدند تا در تست آمادگی جسمانی شرکت کنند.

سرخپوشان ابتدا در محوطه زمین چمن مصنوعی و پیست تارتان آکادمی حاضر شدند و زیر نظر علی دایی و دیگر مربیان پرسپولیس به تمرینات سبک، حرکات کششی و تمرینات سرعتی پرداختند در ادامه به سالن سنجش آکادمی رفتند و در تست آمادگی جسمانی شرکت کردند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 16:30 امروز شنبه تهران را به مقصد کیش ترک می کند تا مراحل آماده سازی خود را در این جزیره دنبال کند. اردوی سرخپوشان تا روز جمعه در جزیره کیش پیگیری خواهد شد.

شاگردان علی دایی از روز پنجشنبه هفته گذشته پس از چهار روز استراحت تمرینات خود را از سرگرفتند و اکنون اردوی جزیره کیش را پیش رو دارند.