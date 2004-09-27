پادشاه اردن: دو گروگان ايتاليايي زنده هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، عبدالله دوم پادشاه اردن درگفتگويي با يك روزنامه ايتاليايي كه امروز دوشنبه منتشر شد، اظهار داشت: دوگروگان ايتاليايي كه در تاريخ هفتم سپتامبر جاري درعراق ربوده شدند، همچنان در قيد حيات هستند.



عبدالله دوم در اين مصاحبه كه در آستانه سفر وي به ايتاليا صورت مي گيرد، ادامه مي دهد: اطلاعاتي را كه در دست دارم به اين امر اشاره دارد كه هر دو گروگان ايتاليايي زنده هستند.



وي ادامه داد:هر آنچه را كه در توان داريم براي آزادي اين دو زن ايتاليايي كه در اختيار گروگانگيران هستند به كار مي گيريم، اميدوارم فردا سه شنبه اخبار بهتري را در اين باره به دست من برسد.



سيمونا تورتا و سيمونا پري دو زن 29 ساله ايتاليايي هستند كه در يك سازمان غيردولتي انسان دوستانه در بغداد فعاليت مي كردند.

پادشاه اردن در باره هدف سفرش به ايتاليا كه به بررسي موضوع عراق به شكل اساسي خواهد پرداخت گفت: جامعه جهاني در وضعيت كنوني بايد دولت عراق به رياست اياد علاوي را تقويت كنند.



عبدالله دوم افزود: بايد اين دولت را در مسير برقراري امنيت و ثبات كمك كنيم چرا كه اگر دولت عراق شكست بخورد نتيجه بسيار بدتر از اين خواهد بود.



وي همچنين برگزاري انتخابات سراسري را دروضعيت فعلي عراق غيرممكن خواند و گفت: مي دانم كه اياد علاوي نخست وزيرعراق بر پاي بندي به برنامه هاي سياسي در اين كشور تاكيد دارد اما فكر نمي كنم در وضعيت فعلي بتوان در عراق انتخابات برگزار كرد.