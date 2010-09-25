لاله تقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین کتابی درباره تاثیر تئاتر بر فرهنگ مرم تهران خبر داد و گفت: این کتاب در قالب مجموعه‌ای درباره وضعیت فرهنگی تهران از زمان تبدیل این شهر به پایتخت تا زمان انقلاب 57 است که به سفارش "دفتر پژوهش‌های فرهنگی" انجام می‌شود.

به گفته این پژوهشگر حوزه تئاتر و نمایش تاکنون سه کتاب "اسطوره تهران" و "کاروان فرهنگ در فرهنگ" (هر دو از جلال ستاری) و آبنامه تهران (اسماعیل عباسی) از این مجموعه منتشر شده است.

تقیان افزود: من در کتابی که مشغول تدوین آن هستم، تاثیر تئاتر را بر زندگی و فرهنگ مردم تهران از دوره قاجار و زمانی که این شهر به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد، بررسی کرده‌ام که این پژوهش تا وقوع انقلاب اسلامی ادامه یافته است.

وی گفت: نگارش کتاب مذکور رو به اتمام است و حدوداً 140 صفحه شده است اما هنوز نامی برای آن انتخاب نکرده‌ام.