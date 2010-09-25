لغو پروانه ساخت فیلم فرهادی/ سفر معاونت سینمایی به امریکا

به گزارش خبرنگار مهر، خبرهای آغاز دو پروژه ابراهیم حاتمی کیا و کمال تبریزی، انتشار نامه مالی خانه سینما، سفر معاونت سینمایی به امریکا،لغو پروانه ساخت آخرین فیلم اصغر فرهادی ، انتخاب نماینده سینمای ایران در اسکار و... از جمله اخبار مهم سینمای ایران در هفته گذشته بود.

- فیلم "بدرود بغداد" به کارگردانی مهدی نادری از سوی ایران به آکادمی علوم و فنون سینمایی آمریکا برای شرکت در مراسم جایزه اسکار انتخاب شد. گویا بخشی از دلایل انتخاب این فیلم مضمون آن است که به حوادث اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی می‌پرداز .

البته این انتخاب انتقادهایی هم به همراه داشت در همان روز علی معلم، همایون اسدیان و ....صحبتهایی در این ارتباط عنوان کردند. به طور مثال، علی معلم تهیه‌کننده و منتقد سینما‌ با اشاره به اکران نشدن فیلم "بدرود بغداد" در ایران با توجه به مقررات اسکار اظهار داشت:به نظر می‌رسد که دوستان مقررات اسکار را نمی‌دانند.

همایون اسعدیان هم عنوان داشت : به هر حال لازم بود که امسال هم کمیته‌ای از سینماگران به انتخاب و کارشناسی فیلمها بپردازند و مانند سالهای قبل همه چیز شفاف و مشخص باشد، اما به نظر می‌رسد که امسال سیاست دیگری حاکم است.

نمایی از فیلم "بدورد بغداد"

وی در ادامه بیان کرد:‌ای کاش حداقل مدیران همچون گذشته ظاهرسازی می‌کردند و اینگونه به شعور اهل سینما توهین نمی‌شد. من فیلم "بدرود بغداد" را ندیده‌ام و به هیچ عنوان نمی‌خواهم آن را نقد کنم، اما به عنوان یک سینماگر بر این باورم که این نوع رفتار بسیار توهین‌آمیز است.

- هدیه تهرانی و محمدرضا فروتن به جمع بازیگران فیلم جدید کمال تبریزی با عنوان"خیابانهای آرام" اضافه شدند. این فیلم قرار است در ارمنستان فیلمبرداری شود. البته خبرهایی مبنی بر لغو پروانه ساخت این فیلم نیز مطرح شده بود اما گویا مشکلات این فیلم در حال مرتفع شدن است. این فیلم درباره اتفاقات عجیب و غریبی است که در یک شهر رخ می‌دهد و یک خبرنگار درگیر آن می‌شود. البته حضور رضا عطاران نیز در این پروژه از قبل قطعی شده بود.

- فیلم جدید ابراهیم حاتمی کیا به مرحله کلید خوردن نزدیک می شود. بهروز شعیبی و سیامک صفری به جمع بازیگران تازه این فیلم اضافه شدند که پیش از این تنها حضور رویا تیموریان در "بانوی شهر ما" قطعی شده بود. قبلا شنیده می‌شد قرار است مصطفی زمانی، طناز طباطبایی و جواد عزتی در این پروژه بازی کنند که هنوز حضور آنها قطعی نشده است. تاکنون چندبار فیلمبرداری این پروژه به تعویق افتاده است. "بانوی شهر ما" دومین همکاری شعیبی بعداز فیلم "آژانس شیشه‌ای" با حاتمی‌کیا است.

- روابط عمومی خانه سینما آمار پرداختهای مالی معاونت سینمایی را در سه‌ سال گذشته منتشر کرد. خانه سینما جدول پرداختهای مالی معاونت سینمایی طی سالهای 87 و 89 در شش ماهه نخست سال برای آگاهی افکار عمومی ارائه کرد. طبق این جدول سال 1389 یک میلیارد ریال، سال 1388 سه میلیارد و 200 میلیون ریال و سال 1387 دو میلیارد و 700 میلیون ریال بوده است.

برطبق گزارش روابط عمومی خانه سینما از اسفندماه سال گذشته تاکنون در پی‌عدم انجام تعهدات معاونت سینمایی به توافق‌نامه بودجه منعقده خانه سینما و معاونت سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی در ازای دریافت چک طی شش نوبت جمعاً به مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون ریال برای تأمین هزینه‌های جاری( حقوق کارکنان، ‌قبوض آب، برق، گاز و ملزومات اولیه اداری) به خانه سینما پرداخت کرده است.

در حالیکه علیرضا سجادپور مدیر کل نظارت و ارزشیابی در یک برنامه تلویزیونی از کمک 250 میلیون تومانی وزارت فرهنگ و ارشاد به خانه سینما بابت جشن سینمای ایران خبر داده است که خانه سینما این اظهارات را با انتشار آماری رد کرد.

- مسعود ده نمکی مستند طیب حاج رضایی را می سازد. وی در این ارتباط عنوان کرده، ساخت این مستند پایه نگارش فیلمنامه زندگی شهید طیب حاج رضایی است و در این رابطه تا کنون افرادی چون بیژن حاج رضایی، محسن رفیق دوست، محمد مهدی عبدخدایی و مهدی کلهر مقابل دوربین رفته اند. ساخت این مستند تا پایان سال ادامه دارد. وی همچنین قصد دارد پس از پایان تولید این مستند فیلم سینمایی این فعال اجتماعی را 15 خرداد سال 80 جلوی دوربین ببرد.

- جلسه ای با حضور اسفندیار رحیم مشایی و ایرانیان و نخبگان مقیم در آمریکا در پی سفر رئیس جمهوری برگزار شد که در این دیدار معاون امور سینمایی با ایرانیان دست اندرکار در عرصۀ سینما و رسانه مذاکراتی کرد. افراد حاضر در جلسه که در حوزه رسانه و سینما فعالیت و سوابق طولانی داشتند خواستار افزایش ارتباطات سینمایی و راهکارهایی برای ارائه تجربیات متقابل شدند و در نتیجه مقرر شد از طریق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور موضوع مذاکرات پیگیری تا زمینه نقش آفرینی سینمای ایران در عرصۀ بین المللی در فصل جدید مدیریت سینمای ایران به صورت مطلوب و مؤثر فراهم آید.

- بهرام بیضایی برای تدریس به دانشگاه استنفورد ایران را ترک کرد. این فیلمساز برجسته سینمای ایران مدتی پیش به همراه خانواده ایران را به مقصد امریکا ترک کرده بود . "وقتی همه خوابیم" آخرین ساخته این کارگردان سال گذشته به اکران عمومی در آمد و البته پروانه ساخت فیلم دیگری را نیز دریافت کرده بود که از ساخت آن منصرف شد.

- پروانه ساخت "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی به دستور علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد لغو شد. این خبری بود که در آخرین روز شهریور ماه بر روی خروجی سایت هنر نیوز متعلق به هیئت اسلامی هنرمندان قرار گرفت که پس ار پیگیریهای خبرنگار ما سجادپور نیز عنوان کرد، در این ارتباط هیچ اظهار نظری نمی کنم.‌

جواد شمقدری نیز در گفتگویی با یکی از خبرگزاریها در امریکا در این ارتباط عنوان کرد، این موضوع به خاطر صحبت‌هایی است که وی در مراسم جشن خانه‌ی سینما داشت و حرف‌هایی که ایشان زدند حرف‌های جالبی نبودند، پس از آن نیز به ایشان یک هفته‌ فرصت دادند ، حرف‌هایشان را اصلاح کنند اما این کار را انجام ندادند .

- مسعود کیمیایی کار گردان مطرح سینمای ایران در یادداشتی که یکی از روزنامه ها منتشر به شدت به سانسور سخنان خوددر برنامه هفت انتقاد کرده است . در این متن آمده است:"در هر شرایطی، دوره‌ای، با تلویزیون درگیر بوده‌ام، در ریاست سه‌ماهه، در مصاحبه تمام عمرم، پنج بار شاید. این بار آقای جیرانی دوربین و وسایل را به مدرسه کارگاه آزاد فیلم آورد. یک گزارش از مدرسه فیلم و شکل تدریس سینما. حالا رودرروی یک رفیق قدیمی که پولاد پسرم دوستش دارد و موج‌های خوب از او به یاد دارد که در سفر در ترکیه در سریال مرگ تدریجی یک رویا با او بود، یک گپ دوستانه هم در مورد نخواندن درس سینما و چگونگی تدریس آن، که برای تلویزیون بی‌ضرر بود.



"بعد از مصاحبه گفتم، آقای جیرانی بچه‌های مدرسه هم گفت‌وگو را ضبط کرده‌اند. اگر جایی از این گفت‌وگو نباید نشان داده و گوش کرده شود بگویید – گفتند – نه حتی یک جمله. در مصاحبه آمده است که من فیلم نساختن را فضیلتی نمی‌دانم. برای دلیل فیلم نساختن هم باید فیلم ساخت. برای اینکه با تلویزیون یا روزنامه‌ای یا... مصاحبه نمی‌کنم، باید دلیل مصاحبه نکردن را مصاحبه کرد. باید رفت و بود تا سانسور را در این حد دید. در این برنامه پخش شده، شیوه تدریس نیست. مدرسه که کمتر هست. بازیگری و شیوه آن و تندرستی آن تا دوربین نیست. بخشی از حرف‌هایم نیست (که جمله‌ای از آنها در پیش‌برنامه‌ هفته قبل بود)."



البته فریدون جیرانی هم در برنامه بعدی "هفت" یعنی 3 مهر 89 گفت :داستان مصاحبه ما با آقای کیمیایی بدون هیچگونه شرط و و شروطی برگزار شد و وقتی با دفتر ایشان تماس گرفته شد، ایشان استقبال کرد و ما به دفتر ایشان رفتیم.



وی افزود: ما با حضور در دفتر آقای کیمیایی، با ایشان مفصل صحبت کردیم و ایشان هم برای برنامه ما و دوربین برنامه هفت، درباره تدریس و کارگاه خود، گفتند.

جیرانی در مورد مصاحبه با مسعود کیمیایی نیز گفت: طبیعتا تمام بخش‌هایی که از کارگاه ایشان گرفتیم نمی‌شد پخش کنیم و خلاصه کردیم در مورد مصاحبه نیز، همه مصاحبه پخش شد و آن بخش‌هایی هم که پخش نشد در تیزر تبلیغاتی این گفت‌وگو پخش شده بود اما در بازبینی بنابر دلایلی حذف شد!

وی ادامه داد: من بخش‌هایی را که در برنامه قبل پخش نشد برای بینندگان می‌خوانم تا همه بدانند که مشکلی با پخش این جملات نداشتیم؛ «هر حکومتی باید بداند یک نفر با چشمان باز نگاهش می‌کند و آن هنرمند است. تاریخ سیاسی حکومتی را دانستن، رجوع کردن به تاریخ هنر آن دوره است. حکومت‌ها و دولت‌ها باید بدانند که در فیلم‌های هنرمندان هستند، هر دوره‌ای در فیلم‌های ما وجود دارد...»