هفت رشته جدید در دانشگاه آزاد گرمی ایجاد شد

اسماعیل ابراهیمی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: از این تعداد پنج رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی و کاردانی از اول سال جاری و دو رشته نیز در مقطق کارشناسی برای سال تحصیلی 89 – 90 در این دانشگاه راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه با ایجاد این رشته ها، هم اکنون 75 رشته تحصیلی در دانشگاه آزاد گرمی دایر است، افزود: بیش از دو هزار دانشجو در این تعداد رشته تحصیلی ثبت نام و در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی اضافه کرد: با ایجاد رشته های تحصیلی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ناپیوسته معماری در سال تحصیلی جدید تعداد دانشجویان این دانشگاه به دو هزار و 200 نفر افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به افزایش بیش از 12 رشته در مقطع کاردانی و کارشناسی به مجموعه رشته‌های این دانشگاه در دو سال گذشته تصریح کرد: تلاش می‌‌کنیم دانشگاه آزاد گرمی را به عنوان یک دانشگاه بین‌المللی در شمال استان اردبیل معرفی کنیم.

بزرگترین سایت دانشگاهی اردبیل در گرمی راه اندازی می شود

ابراهیمی تحقق این مهم را در گرو توسعه فضاهای آموزشی در این شهرستان دانست و از افتتاح سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به عنوان یکی از بزرگترین سایت های دانشگاهی در استان طی آینده ای نزدیک خبر داد.



وی با بیان اینکه این سایت هم اکنون 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ابراز داشت: این طرح با زیر بنایی در حدود شش هزار متر مربع در پنج طبقه و با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال در شش کیلومتری شهر گرمی احداث شده است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در پایان متذکر شد: با افتتاح و راه اندازی این پروژه دانشگاهی، شاهد توسعه آموزشی در سطح تحصیلات تکمیلی در منطقه خواهیم بود.



پیش از این، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، زمان افتتاح این سایت را تا پایان هفته دولت عنوان کرده بود، که به دلیل عدم تکمیل و تاکید استاندار اردبیل مبنی بر عدم افتتاح طرح های نیمه تمام به مرحله بهره برداری نرسید.

