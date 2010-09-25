تسریع روند اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ضروری است

سرهنگ ابراهیم شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به افزایش روند قاچاق مواد مخدر صنعتی در کشور و لزوم وجود قانونهای متقن برای برخورد با این مواد مخدر باید در راستای رسیدگی قانون مبارزه با مواد مخدر که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است تسریع شود.

وی ادامه داد: این قانون بیش از دو سال است که مطرح شده است و برای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی و مواد روانگردان اصلاح قوانین ضروری است.

سرهنگ شاکری با اشاره به اینکه افزایش قاچاق مواد روانگردان و مواد مخدر صنعتی در راستای تهاجم جنگ نرم صورت گرفته است گفت: استان کرمان در خاکریز اول مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در این استان با جدیت همچون گذشته ادامه دارد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان گفت: در استان کرمان مصرف مواد مخدر صنعتی هنوز گسترش نیافته اما استفاده از این مواد در کلان شهرها افزایش یافته است و به مراتب بیشتر از کرمان است و در کرمان همچنان مصرف مواد مخدر سنتی بیشتر است.

وی ادامه داد: در مجموع رتبه مصرف مواد مخدر در کرمان در کشور بین استانهای کشور دهم است.

وی گفت: قاچاقچیان پس از آنکه نتوانستند مصرف هروئین را در جامعه گسترش دهند با تغییر نام هروئین به کراک و بالا بردن خلوص آن مواد صنعتی را وارد کشور می کنند.

این مسئول گفت: این در حالی است که خلوص کراک 90 درصد هروئین است و درصد اعتیاد آوری و تاثیر منفی آن روی مصرف کننده بسیار زیاد و در زمان کوتاه تری روی می دهد.



