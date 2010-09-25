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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

مالزی بازی گلف بانوان را گسترش می دهد

مالزی بازی گلف بانوان را گسترش می دهد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : وزیر توریست مالزی اعلام کرد که دولت مالزی به عنوان یک محصول جدید برای جذب توریست بازی گلف بانوان را گسترش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، آنجی ین ین گفت: این بازی در گذشته به مردان اختصاص داشته اما امروزه همه چیز تغییر کرده است و با ترویج بیشتر گلف بانوان درآمد بیشتری عاید مالزی می شود.

وی گفت: مالزی به عنوان یک مرکز خرید در دنیا شهرت دارد و بانوان با حضور خود در این کشور می توانند از آن بهره مند شوند.

وی که به مناسبت فراخوان مسابقات قهرمانی گلف 2010 لنکاوی سخن می گفت افزود: مالزی می تواند با داشتن 170 زمین گلف به سرعت به یکی از اصلی ترین قطبهای این بازی در منطقه تبدیل شود.

مالزی ماه اکتبر امسال میزبان مسابقات گلف از سه رده جهانی است که افتتاحیه آن با حضور 56 بازیکن گلف خانم از مالزی، تایلند، سنگاپور و کره جنوبی برگزار می شود.
 

کد مطلب 1158063

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