33 گل در رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی از دروازه ها گذشت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مجتبی رضوانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران سمنانی با اشاره به برگزاری بازی های روز گذشته این هفته لیگ گفت: با برگزاری دیدارهای عصر جمعه تیم گلسا پوش یزد با 20 امتیاز و سایپای کرج با 18 امتیاز در صدر گروههای خود قرار دارند.

وی افزود: در لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران 12 تیم در دو گروه شش تیمی حضور دارند که در هفته هفتم این رقابت ها 5 بازی برگزار شد و رقابت بین عمران سازان اصفهان و شهدای سمنان به علت عدم حضور نماینده سمنان برگزار نشد.

رضوانی با بیان اینکه نتیجه رقابت برگزار نشده بین تیم های اصفهانی و سمنانی را کمیته انضباطی مشخص می کند، گفت: در رقابت های این هفته تیم دریانوردان بوشهر شش بر دو تیم پولاد مشبک بیرجند را شکست داد.

به گفته وی، در این رقابت ها سایپای کرج پنج بر چهار از سد تیم شهید جهان ناژادیان آبادان گذشت و سازه سرای مازندران سه بر صفر ندسای شیراز را شکست داد.

رضوانی افزود: در ادامه این بازی ها شهدای چلیچه چهارمحال بختیار شش بر چهار تیم شرکت نفت فلات قاره را مغلوب کرد وتیم فردوسی مشهد دو بر یک در برابر گلسا پوش یزد نتیجه را واگذار کرد.