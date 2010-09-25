به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این نویسنده که به پدر رمان مدرن آفریقا مشهور است جایزه خود را طی مراسمی در 27 اکتبر (5 آبان) در نیویورک دریافت خواهد کرد.
چینوا آچهبه شاعر، رماننویس، منتقد و استاد دانشگاه در 16 نوامبر 1930 در جنوب شرقی نیجریه به دنیا آمد. او در زمان دانشجویی با جهان فرهنگ و ادیان سنتی آفریقا آشنا و جذب آن شد و آنها را در ادبیات بهکار گرفت. وی اولین اثر خود را به نام "چیزها جدا از هم میافتند" در سال 1950 منتشر کرد که با موفقیت چشمگیری مواجه شد و بیش از 10 میلیون نسخه از آن به فروش رسید.
آچهبه پرفروشترین نویسنده آفریقایی است و علاوه بر دریافت جایزه بینالمللی منبوکر و جایزه ملی نیجریه، نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات در سال 2009 نیز بوده است.
جایزه "دورتی و لیلیان گیش" از سال 1994 تاسیس شده است و هر ساله به افرادی اهدا میشود که نقش زیادی در اشاعه زیبایی در جهان و انتقال درک لذت و معنای زندگی به مردم ایفا کند.
این جایزه به نویسندگان و هنرمندان عرصه نمایش، موسیقی، حرکات موزون، معماری، طراحی نورپردازی و فیلم اعطاء میشود.
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