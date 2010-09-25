تشکلهای دینی باید در چارچوب ارزشها فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای هیئات مذهبی گفت: شورای هیئات مذهبی وظیفه دارد از فعالیت هر هیئت که به دنبال خرافات و سودجویی و سوء استفاده شخصی است ممانعت وازفعالیت آن هیئت جلوگیری کند.

مدیرکل تشکلهای دینی ماموریت های مهم شورای هیئات مذهبی را صدور مجوز و تشکیل جلسات، تعداد بازرسی ها و حضور فعال در شورا برشمرد و بر تشکیل کمیته صدور مجوز، کمیته نظارت و کمیته حل اختلاف تاکید کرد.

این مسئول سازمان تبلیغات اسلامی، هیئات مذهبی را به هیئت مضر، بی خاصیت، استاندارد، محوری و شاخص تقسیم کرد .

حجت الاسلام دیلمقانی خاطرنشان کرد: علاقه مندان به کارهای پژوهشی ومطالعاتی می توانند عناوین طرحهای پیشنهادی را در سایت اطلاع رسانی تشکل های دینی به نشانی:TDM.Ido.ir مشاهده نمایند.

در این دیدار از تعدادی پرونده های قدیمی و تازه تاسیس هیئات مذهبی شهرستان گرگان بازدید و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

