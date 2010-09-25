مهلت ثبت نام در آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این آزمون در راستای سنجش توانایی داوطلبان در ساختار (structure)، لغت (Vocabulary) و درک مطلب (Reading Comprehension) در دو زبان انگلیسی و فرانسه انجام می شود.

ثبت نام برای شرکت در این آزمون به شیوه الکترونیکی و از طریق وب سایت دانشگاه تربیت مدرس انجام می شود و داوطلبان تا 6 مهر برای ثبت نام در این آزمون فرصت دارند پیش از این آخرین مهلت ثبت نام 31 شهریورماه اعلام شده بود.

زمان برگزاری آزمون روز پنجشنبه 13 یا جمعه 14 آبان 1389 است و حدنصاب قبولی زبان عمومی برای داوطلبان پذیرش در دوره‏های دکترای دانشگاه تربیت مدرس، در آگهی ثبت‏نام اعلام خواهد شد.

مدت اعتبار قبولی زبان حداقل 2 سال بوده و برای داوطلبان پذیرش در دوره‏های دکتری این دانشگاه تاریخ درخواست پذیرش ملاک خواهد بود.

قبولی داوطلبانی که حداقل 90 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند، اعتبار دائم خواهد داشت.