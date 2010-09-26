خوش چهره از دلیل بازنشستگی اش گفت/ به علم و فرهنگ یورش برده اند

محمد خوش چهره در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازنشستگی از دانشگاه تهران به آیات شریفه 26 و 27 سوره الرحمن (کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ (26) وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ (27) ) اشاره کرد و گفت: همه چیز فانی و رفتنی است. مگر کاری که برای خدا باشد و وجه الهی پیدا کرده باشد. همه باید بروند، چه از مسئولیتها و چه از حیات دنیوی.

این عضو هیئت علمی بازنشسته شده در پاسخ به اینکه منشأ این بازنشستگی که برخی از آن به عنوان "بازنشستگی شتابان" نام برده اند چیست با مزاح گفت: "خیلی از مسائل جاری را باید در فضای حاکم تحت عنوان فضای ایجاد شده منتسب به کوروش و اسفندیار جستجو کرد. مخصوصا کارگزاران کوروش زمان در محیط فرهنگی و دانشگاهی کشور به طور شتابان قصد عملیاتی کردن منویات خود را دارند و به علم و فرهنگ یورش برده اند.

خوش چهره افزود: "قطعا این انحرافات (که الهی نیستند) پایدار نخواهد بود و در آینده نزدیک برعکس به بیداری بیشتر در سطح جامعه خواهد انجامید. بخصوص به تسریع آگاهی و در نهایت بلوغ سیاسی مذهبی جمعیت غالب کشور یعنی جوانان - که از درک شیطنت ها و حرکات انحرافی جریانات منافقین و منحرفین مذهبی در اوایل انقلاب دور بوده اند - منجر می شود که این به امید خدا سرمایه ای عظیم برای پایداری و حفظ صیانت از اسلام و نظام جمهوری اسلامی برای دهه های آینده خواهد شد."

دکتر محمد خوش چهره اقتصاددان و از چهره های شاخص اصولگرا پس از گذشت 23 سال سابقه تدریس در دانشگاه تهران به جمع اساتید بازنشسته پیوست . حکم بازنشستگی این استاد دانشگاه تهران از اول مهر ماه شکل اجرایی به خود گرفت.