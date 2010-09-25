احداث اولین پل روگذر درون شهری در سمنان آغاز شد

علیرضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این پل روگذر در میدان امیر کبیر سمنان با هدف تسهیل در ترافیک و کاهش حوادث رانندگی به صورت دو باند رفت و دو باند برگشت احداث می‌شود.

وی افزود: این پل به صورت فلزی و بتونی و با هزینه بیش از 40 میلیارد ریال در مدت چهار ماه احداث می‌شود.

به گفته وی، این پل به طول 400 متر، عرض 20 متر و ارتفاع بیش از پنج متر احداث می شود.

وی ادامه داد: شهرداری اقدام به طراحی و ساخت اولین پل روگذر درون شهری در استان سمنان به منظور روانسازی ترافیک شهری، جلوگیری از تصادفات، تسریع در انجام امور شهروندان و جلوگیری از اتلاف زمان در بلوار بسیج، حد فاصل ضلع جنوبی به شمال میدان امیر کبیر نموده است.

شهردار سمنان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساخت این پل گفت: مقررات ترافیکی به دلیل ساخت این پل در مسیر بلوار بسیج ایجاد شده است و شهروندان برای حرکت در مسیر شمال و جنوب این بلوار می توانند از خط کناری این بلوار استفاده کنند.

وی اضافه کرد: ساکنان مناطق غربی نیز می توانند ار بلوار ورزش، شهید نوروزی، میدان پدران آسمانی و ساکنان مناطق شرقی از بلوارهای استقلال، آزادی، جمهوری، بلوار شهید اخلاقی و میدان امام علی بهره برداری کنند.

در اولین روز هفته دولت امسال شهرداری سمنان اولین پل زیرگذر درون شهری استان را به عنوان پل زیرگذر شهید محمدرضا خالصی افتتاح کرده بود که این پل بلوار ورزش شهر سمنان را به طرح‌های مسکن مهر سمنان متصل می‌کند.

کلنگ ساخت پل روگذر میدان امیر کبیر سمنان هفته دولت امسال به زمین زده شده بود.