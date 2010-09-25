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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

در حمله رژیم صهیونیستی به قدس؛

نوزاد فلسطینی بر اثر استنشاق گاز اشک آور به شهادت رسید

نوزاد فلسطینی بر اثر استنشاق گاز اشک آور به شهادت رسید

یک نوزاد 14 ماهه فلسطینی در پی استنشاق گاز اشک آور نظامیان رژیم صهیونیستی در بیت المقدس به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، این نوزاد 14 ماهه شب گذشته در پی درگیری میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست در روستای العیسویه به شهادت رسیده است.

بنابر اعلام منابع آگاه درگیری های شدید چند روز گذشته میان شهرک نشینان افراطی و فلسطینیان در بیت المقدس همچنان در بخش های مختلفی از این شهر ادامه دارد. در این درگیری ها نظامیان صهیونیست نیز علیه فلسطینان وارد عمل شده و از گاز اشک آور برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان فلسطینی استفاده می کنند.

در پی این تنش ها که از روز چهارشنبه با کشته و زخمی شدن 3 فلسطینی آغاز شد، نظامیان صهیونیست به صورت گسترده ای در مناطق مختلف قدس مستقر شده اند.

کد مطلب 1158093

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