"آزادی، طبیعت و جهان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مجموعه مقالاتی درباره آزادی، طبیعت و جهان به قلم پیتر لاپتسون است.

نویسنده در این اثر به بررسی جهان از دیدگاه طبیعت گرایان می‌پردازد و چالشهایی که متوجه این دیدگاه وجود دارد را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

مقالاتی درباره آزادی، کانت، مسیحیت، هومر، تاریخ فلسفه تحلیلی و جایگاه بشردر طبیعت در این اثر منتشر شده‌اند.

درک علمی بشر از جهان طبیعی و پیچیدگی‌های خرد انسانی در بستر تاریخی و فرهنگی او به عنوان پیش فرضی مورد توجه نویسنده کتاب بوده است.

پیتر لاپتسون استاد فلسفه در دانشگاه اوئلف در اونتاریوی کانادا است.