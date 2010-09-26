"آزادی، طبیعت و جهان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مجموعه مقالاتی درباره آزادی، طبیعت و جهان به قلم پیتر لاپتسون است.
نویسنده در این اثر به بررسی جهان از دیدگاه طبیعت گرایان میپردازد و چالشهایی که متوجه این دیدگاه وجود دارد را مورد مطالعه قرار میدهد.
مقالاتی درباره آزادی، کانت، مسیحیت، هومر، تاریخ فلسفه تحلیلی و جایگاه بشردر طبیعت در این اثر منتشر شدهاند.
درک علمی بشر از جهان طبیعی و پیچیدگیهای خرد انسانی در بستر تاریخی و فرهنگی او به عنوان پیش فرضی مورد توجه نویسنده کتاب بوده است.
پیتر لاپتسون استاد فلسفه در دانشگاه اوئلف در اونتاریوی کانادا است.
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