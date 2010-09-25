اختصاص 75 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی به سربیشه

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید‌علیرضا حسینی پیش از ظهر شنبه در نخستین جلسه کمیته برنامه ‌ریزی شهرستان سربیشه افزود: 173 پروژه در طرح‌ها و امور زیربنایی، تولیدی، کشاورزی و فرهنگی اجتماعی در شهرستان سربیشه از محل اعتبارات تملک دارایی اجرایی می ‌شود.

وی اظهار داشت: برای تکمیل پروژه‌هایی نظیر جاده ترانزیتی سربیشه به میل درح، سد سیاهو، بیمارستان 32 تختخوابی، پروژه‌های ورزشی، مجتمع‌های آبرسانی و راه‌های روستایی از محل اعتبارات ملی نیز تأمین اعتبار می‌ شود.

فرماندار سربیشه گفت: مسئولان ادارت با توجه به رویکرد دولت عدالت‌ محور در رفع مشکلات و تنگناهای مردم و ضرورت پیگیری سریع و مستمر همه امورات باید با روحیه بسیجی و خدمت بی ‌منت به مردم تلاش کنند و نظارت واقعی را با مشاهدات میدانی و استنادات واقعی پیگیری کنند.

حسینی اظهار داشت: تعیین درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی، رفع موانع و تنگناهای موجود از اهداف تشکیل این جلسه است.

وی سرجمع اعتبارات امسال را نسبت به سال قبل قابل توجه دانست و افزود: با وجود این اعتبارات فرهنگی مصوبات سفر ریاست جمهوری نیز به این مبالغ اضافه می ‌شود.

حسینی بر ضرورت توجه به سرعت و کیفیت پیشرفت پروژه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت: امر نظارت بر پروژه‌ها که از وظایف مهم کمیته برنامه ‌ریزی شهرستان و دیگر دستگاه‌های نظارتی استان است با جدیت دنبال‌ شود.

معاون برنامه ‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری سربیشه نیز گفت: از مجموع اعتبارات تملک دارایی در سال 89 شهرستان تا‌کنون 29 درصد اختصاص یافته است.

حسین خسروی افزود: دستگاه‌های اداری دارای طرح مصوب باید با جدیت در راستای پیشرفت پروژه‌ها اقدام کنند و تا قبل از سرمای شدید منطقه و زمین ‌گیر شدن طرح‌های عمرانی به پیشرفت قابل قبولی برسند.

وی بیان داشت: پس از ارزیابی میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی شهرستان سربیشه در سال مالی جاری قریب به 80 درصد برآورد شده است.

در ادامه این جلسه مصوب شد 283 میلیون تومان از محل اعتبارات صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور راه‌انداری مرغداری‌ های صنعتی در دهستان درح اختصاص یابد و همچنین 46 میلیون تومان برای توسعه و تجهیز مرکز آموزش و ترویج جهاد کشاورزی اختصاص یافت.