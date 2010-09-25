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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

پیروزی پرگل تیم فوتبال راه‌آهن برابر منتخب دانشجویان

پیروزی پرگل تیم فوتبال راه‌آهن برابر منتخب دانشجویان

تیم فوتبال راه‌آهن شهرری در دیداری تدارکاتی برابر تیم منتخب دانشجویان به پیروزی پرگل دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از لغو دیدار تدارکاتی دو تیم راه‌آهن شهرری و تراکتورسازی تبریز شاگردان مهدی تارتار عصر جمعه در ورزشگاه اختصاصی برابر تیم فوتبال منتخب دانشجویان ایران به پیروزی 4 بر صفر دست یافتند.

در این مسابقه میرهانی هاشمی(2 گل) و میثم آقایی و ایمان رزاقی‌راد(هرکدام یک گل) برای تیم راه آهن به ثمر رساندند. تیم فوتبال منتخب دانشجویان قرار است برای حضور در دوازدهمین دوره مسابقات بین دانشگاهی جهان عازم والنسیا اسپانیا شود.

البته تیم فوتبال راه آهن قرار بود عصر روز جمعه به مصاف تراکتورسازی تبریز برود اما با توجه به درخواست تیم تبریزی مبنی بر برگزاری این دیدار در روز یکشنبه و همچنین تغییر زمان دیدار دو تیم راه آهن و ذوب آهن از چهاردهم به هفتم مهرماه، این مسابقه لغو شد.

اعضای تیم فوتبال راه آهن شهرری برای برگزاری دیدار معوقه با ذوب آهن در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر عصر روز سه‌شنبه هفته جاری راهی اصفهان می‌شوند، مسابقه ای که عصر چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1158098

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