معدنی: اختلاف ایران با چین اینقدر زیاد نیست/ امروز خوش شانس بودیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، حسین معدنی که عصر امروز شنبه پس از پیروزی تیمش برابر چین با خبرنگاران گفتگو می کرد، ضمن بیان این مطلب افزود: گاهی اوقات پیش می آید که همه شرایط به سود یک تیم است و می تواند به چنین پیروزی برسد. ما امروز خوش شانس بودیم و بازیکنان هم کم اشتباه عمل کردند و داروری هم ناعادلانه نبود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اختلاف والیبال ما با چین اینقدر نیست اما به هر حال امروز ما با خوش شانسی توانستیم با اقتدار به پیروزی برسیم. ما به این برد ارزشمند نیاز داشتیم و خوشحالم که به آن دست پیدا کردیم.

سرمربی تیم ملی والیبال افزود: ما برای رسیدن به پیروزی در این دیدار آنالیز درستی از تیم حریف داشتیم و توانستیم با استفاده از سرویس ها به امتیازات لازم دست پیدا کنم. ضمن اینکه بازیکنان هم کنترلشان را به خوبی حفظ کردند. رمز موفقیت تیم ما شناخت دقیق از حریفان است و از سرویس ها به خوبی استفاده می کنیم.

حسین معدنی در پایان گفت: فردا با تیم ملی قطر دیدار خواهیم کرد و طبیعتا برای آن بازی هم برنامه خاص خودش را داریم و برای کسب پیروزی به مصاف حریف خواهیم رفت.