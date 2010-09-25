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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۸

اجرای قطعه‌ای از آهنگساز روسی به محمد نوری تقدیم می‌شود

اجرای قطعه‌ای از آهنگساز روسی به محمد نوری تقدیم می‌شود

کنسرت گروه آوازی تهران هفته پایانی آبان ماه برگزار می شود و در این اجرا قطعه ای از آثار راخمانیف آهنگساز روسی به محمد نوری تقدیم می‌شود.

میلاد عمرانلو سرپرست گروه آوازی تهران با اعلام این خبر در خصوص چرایی تغییر زمان برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : پیش از این قراربود این کنسرت در تاریخ 22 و 23 مهرماه برگزار شود اما به دلیل عدم برنامه ریزی درست برای اجراهای ارکسترسمفونیک تهران برگزاری این کنسرت به تعویق افتاد و تاریخ های اعلام شده برای برگزاری کنسرت ارکستر آوازی تهران به گروههای دیگر واگذار شد.

وی در ادامه افزود : دلیل انتخاب و تقدیم قطعه ای از آثار راخمانیف به استاد محمد نوری به دلیل داشتن فضای آرام و روحانی این بوده است و قرار است در کنار این قطعه 12 اثر جدید در تازه ترین کنسرت گروه آوازی تهران به روی صحنه رود.

سرپرست گروه آوازی تهران در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر کم و کیف اجرای سمفونی مقاومت به رهبری مجید انتظامی توسط ارکستر سمفونیک تهران در شهرستانها گفت : آشنایی مردم در شهرستانها با ارکستر سمفونیک تهران از نکات مثبت برگزاری این سمفونی است و خوشبختانه اجرای این سمفونی در سمنان و گرگان با اقبال مواجه شد؛ اما درباره کیفیت سمفونی "مقاومت" نمی توانم اظهارنظر کنم.    

     

کد مطلب 1158105

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