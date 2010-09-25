انسانهای اولیه عاشق تکنولوژی بوده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج مطالعات جدید به مقابله با این دیدگاه که تکامل و پیشرفت اجداد ماقبل تاریخی انسان را تنها از طریق ارتباط با انسانهای مدرن یا هموسپیانها امکان پذیر می دانند، برخاسته است.

به گفته دانشمندان دانشگاه کلرادو در دنور یکی از عواملی که انسانهای غارنشین را به منظور حفظ بقا مجبور به نوآوری و ساخت ابزار آلات کرده است، تغییرات آب و هوایی بوده است.

نیندرتالها برای اولین بار در سال 1856 در دره نیندر در آلمان کشف شدند. گفته می شود این انسانها در اروپا و بخشهایی از آسیا زندگی می کرده اند و آزمایشهای دقیق ژنتیکی نشان داده اند 99.9 درصد از ساختار ژنتیکی آنها مشابه انسانهای مدرن بوده است.

نیندرتالها در حدود 500 هزار سال پیش از مسیر تکاملی منشعب شده و در حدود 30 هزار سال پیش به کلی منقرض شدند. از زمان اولین کشف تا به حال انسان شناسان در تلاش بوده اند اسرار این فرهنگ ناپدید شده را کشف کرده و دریابند آیا سیر تکامل آنها تحت تاثیر ارتباط با انسانهای مدرن بوده و یا انسانهای غارنشین به صورت مستقل تکامل یافته اند.

در حدود 42 هزار سال پیش هموسپیانها و نیندرتالها هنوز در منطقه ای از ایتالیا در حال زندگی بوده اند و در آن زمان بوده است که گروهی جدید در بخشهای جنوبی این منطقه به وجود آمده است. محققان بر این باورند که این قوم جنوبی نیز نیندرتالهایی بوده اند که فرهنگی به نام اولوزین داشته اند.

دانشمندان از یافتن چند نمونه ابداع و نوآوری در قلمرو اولوزینها که کاملا از انسانهای مدرن جدا افتاده بودند، بسیار شگفت زده شدند. آنها در این منطقه تعدادی گلوله توپ مانند، خاک رس، ابزارهای استخوانی، وسایل تزئینی و نشانه هایی از وجود ابزارهای ویژه ماهیگیری و ابزار شکار تفریحی یافتند.

بر اساس گزارش بی بی سی، محققان بر این باورند این یافته ها بر خلاف نظریات 50 سال گذشته است که در آنها نیندرتالها برای دست یافتن به چنین تکنولوژی هایی نیازمند ترکیب با انسانهای مدرن بودند. بر اساس این مطالعات یکی از دلایل اجبار نیندرتالها به روی آوردن برای نوآوری و ابداع، تغییرات آب و هوایی بوده است.