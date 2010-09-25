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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۷

مهدیزاده:

قانون کار باید بازنگری شود

قانون کار باید بازنگری شود

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس گفت: با توجه به بعضی از اشکالات قانون کار، این قانون باید حتما بازنگری شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی مهدیزاده در جلسه شورای اداری شهرستان گناباد که شنبه در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهر تشکیل شد، اظهار داشت: وزارت کار همیشه جزو وزارتخانه‌هایی بوده که دغدغه نمایندگان را داشته است.
 
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون کار در مجلس دوم تصویب شد و جو خاصی حاکم بود به طوری‌که نماینده‌ای که آن زمان به این قانون رای داد بعد از دو سال خود دچار مشکل شد.
 
مهدیزاده تصریح کرد: با توجه به بعضی از اشکالات قانون کار این قانون حتما باید بازنگری شود و ما خواهان شکل‌گیری ساختمان نهاد مدنی در شهرستان هستیم.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس گفت: شهرستان گناباد در مرکز خراسان بزرگ واقع شده است، شهری بسیار قدیمی و با امنیتی نسبتا با لاتر از شهرهای دیگر استان بوده و هست.

وی افزود: ما قناتی داریم که شاهد زنده بر قدمت این شهرستان است به طوری‌ که این قنات در ردیف آثاری چون اهرام مصر و دیوار چین است.

 تصریح کرد: نیروی انسانی که در حفر قنات گناباد به کار رفته است به اندازه نیروی انسانی به کار رفته در ساخت اهرام مصر است.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامیتاکید کرد: متاسفانه این قنات در زیر زمین قرار گرفته است و آن طور که باید شناخته شده نیست.

وی افزود: اگر فقط از شهرستان گناباد این قنات به جهان معرفی شود برای معرفی شهرستان کافی است.
 
وی اظهار داشت: مردم گناباد مردمی کوشا، بافرهنگ و به دنبال کار هستند و وزارت کار می تواند این معضل را حل کند.
کد مطلب 1158110

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