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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

91 درصد مردم استان ایلام باسواد هستند

91 درصد مردم استان ایلام باسواد هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل نهضت سواد آموزی استان ایلام گفت: خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی اکنون بیش از 91 درصد مردم استان ایلام باسواد هستند که این رقم قبل از انقلاب تنها 27 درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدولی زرامین، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، آمار بیسودان مطلق در استان را بیش از 23 هزار نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد افراد حدود 9 درصد از جمعیت کل استان را شامل می شود که باید آموزش مقدماتی و تکمیلی به آنها ارائه شود.

وی اظهار داشت: خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی اکنون بیش از 91 درصد مردم استان ایلام باسواد هستند که این رقم قبل از انقلاب تنها 27 درصد بود.

زرامین گفت: برای باسواد کردن، دست کم 97 درصد جمعیت استان همکاری و تلاش تمام دستگاه های اجرایی و نهادهای استان ضروری است.

مدیر کل نهضت سواد آموزی استان ایلام افزود: سال گذشته جشن شکرگزاری پایان بیسوادی در 92 روستای استان برگزار شد و به لطف خداوند جشن پایان بیسوادی در استان در سال 1392 برگزار می شود.

کد مطلب 1158111

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