به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدولی زرامین، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، آمار بیسودان مطلق در استان را بیش از 23 هزار نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد افراد حدود 9 درصد از جمعیت کل استان را شامل می شود که باید آموزش مقدماتی و تکمیلی به آنها ارائه شود .

وی اظهار داشت: خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی اکنون بیش از 91 درصد مردم استان ایلام باسواد هستند که این رقم قبل از انقلاب تنها 27 درصد بود .

زرامین گفت: برای باسواد کردن، دست کم 97 درصد جمعیت استان همکاری و تلاش تمام دستگاه های اجرایی و نهادهای استان ضروری است .

مدیر کل نهضت سواد آموزی استان ایلام افزود: سال گذشته جشن شکرگزاری پایان بیسوادی در 92 روستای استان برگزار شد و به لطف خداوند جشن پایان بیسوادی در استان در سال 1392 برگزار می شود.