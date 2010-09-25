لاریجانی عازم فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر ، علی لاریجانی ظهر امروز شنبه به منظور انجام سفری یک روزه و حضور در یادواره شهدای مرودشت، تهران را به مقصد شیراز ترک کرد.
لاریجانی در شهرستان مرودشت در کنگره سرداران شهید و 1200 شهید این شهر سخنرانی خواهند کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس برای دیدار با ایثارگران و شرکت در یادواره شهداس مرودشت و مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس راهی استان فارس شد.
به گزارش خبرنگار مهر ، علی لاریجانی ظهر امروز شنبه به منظور انجام سفری یک روزه و حضور در یادواره شهدای مرودشت، تهران را به مقصد شیراز ترک کرد.
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