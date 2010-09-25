  1. سیاست
  2. سایر
۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

لاریجانی عازم فارس شد

لاریجانی عازم فارس شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس برای دیدار با ایثارگران و شرکت در یادواره شهداس مرودشت و مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس راهی استان فارس شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی لاریجانی ظهر امروز شنبه  به منظور انجام سفری یک روزه و حضور در یادواره شهدای مرودشت، تهران را به مقصد شیراز ترک کرد.

لاریجانی در شهرستان مرودشت در کنگره سرداران شهید و 1200 شهید این شهر سخنرانی خواهند کرد.
 
کد مطلب 1158113

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها