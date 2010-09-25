لاریجانی عازم فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر ، علی لاریجانی ظهر امروز شنبه به منظور انجام سفری یک روزه و حضور در یادواره شهدای مرودشت، تهران را به مقصد شیراز ترک کرد.

لاریجانی در شهرستان مرودشت در کنگره سرداران شهید و 1200 شهید این شهر سخنرانی خواهند کرد.

