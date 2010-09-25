مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: انتخاب امیر قلعه‌نویی به عنوان عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال، انتخاب بسیار خوبی بود که در مجموع به سود فوتبال باشگاهی و ملی ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه حضور افراد فوتبالی در این کمیته برای فوتبال سودمند است، اضافه کرد: قلعه‌نویی کارنامه خوبی در فوتبال ایران دارد و می‌تواند در این کمیته مسائل ریز را هم بیان کرده تا در مجموع تعامل بیشتری و بهتری بین تیم‌های باشگاهی و ملی وجود داشته باشد.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان اینکه در مباحث ملی همه باید کمک کنند، در مورد عمل جراحی قلعه نویی تاکید کرد: وی مدتها بود از درد زانو رنج می برد و در تمرینات به فیزیوتراپی می‌پرداخت. این اواخر هم راه رفتن برایش سخت شده بود، به همین دلیل بالاجبار از زمان تعطیلات برای جراحی استفاده کرد اما طی روزهای آینده با عصا تمرینات تیم را زیر نظر خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مسئولان این باشگاه صبح امروز شنبه جام قهرمانی لیگ نهم را به موزه شهدای اصفهان اهدا کردند، در مورد وضعیت مصدومیت بازیکنان این تیم تصریح کرد: تنها مصدوم ما محسن بنگر بود که با رفع مصدومیت، می‌تواند تیم را برابر استیل آذین همراهی کند. ضمن اینکه در هفته جاری دیداری تدارکاتی برابر تیم فولادنطنز اصفهان برگزار خواهیم کرد.صیرت در پایان به شرایط مطلوب تیم سپاهان اشاره کرد و در پایان گفت: دیدار با استیل آذین برای هر دو تیم اهمیت بالایی دارد زیرا پیروزی در این بازی سکوی پرتاب تیم برنده به جمع بالانشینان خواهد بود.