افزایش خطر فرار مغزهای انگلیس/ روسای دانشگاهها به دولت انگلیس اخطار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، نائب رئیس دانشگاههای انگلیس و رئیس انجمن علوم انگلستان برای کاهش ریسک فرار مغزها از میان بهترین دانشمندان این کشور به دولت انگلیس اخطار دادند تا برای نگهداشتن بهترین سرمایه های علمی بودجه های تحصیلی را افزایش دهد.

لرد ریس و مدیران 6 تن از بهترین دانشگاههای انگلیس اظهار نگرانی کردند که کاهش شدید بودجه تحصیلات عالی انگلستان و افزایش چشمگیر بودجه در سایر کشورها امکان دارد این کشور را از دایره تحقیقات علمی جهانی خارج کند.

اندی هینز مدیر دانشکده بهداشت و طب مناطق گرمسیری لندن گفت قرار است چین سرمایه گذاری عظیمی بر روی فناوریهای علمی خود تا سال 2020 داشته باشد و تا 6 برابر مبلغ این سرمایه گذاری را افزایش دهد. از طرفی وزارتخانه های آمریکا مبلغ 10 بیلیون دلار برای تحقیق روی موضوعات مربوط به سلامت خود در نظر گرفته اند. با توجه به این تغییرات بزرگ دور از ذهن نیست که دانشجویان ما تمایل بیشتری به خروج از کشور و ادامه تحصیل و کار در کشورهای دور و نزدیک داشته باشند.

روسای پنج دانشگاه دیگر انگلیس نیز اعتراض خود را در رابطه با کاهش این بودجه دولتی اعلام کرده و تاکید کردند که این عامل باعث ایجاد آسیبهای جبران ناپذیر، کاهش اعتماد به نفس دانشجویان و اساتید و کاهش دلگرمی آنها برای تدریس و ادامه تحصیل می‌شود.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، از نظر پروفسور گلینیس برکوال نائب رئیس دانشگاه بث، اگر هیچ راه حلی برای تامین بودجه در امور تحقیقاتی ملی در نظر گرفته نشود امکان فرار مغزها به کشورهایی که حمایت بیشتری از آنها می‌کنند بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد.