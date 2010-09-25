عملیات گازرسانی به روستاهای اسلام آبادغرب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، صدراله بابلی، فرماندار اسلام آبادغرب پیش از ظهر شنبه مراسم آغاز این پروژه گفت: هفت روستای دهستان حسن آباد شامل حسن آباد، وحدت، شهید ملکی، فرخ خانی، سراب شیان، باقر آباد علیا و سفلی با جمعیتی حدود 700 خانوار به زودی گازدار خواهند شد.

فرماندار اسلام آبادغرب، اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه را 20 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: انتظار می رود کار احداث این خطوط بر اساس برنامه زمان بندی شده پیشرفت داشته باشد.

شامبیاتی نماینده اداره کل گاز استان نیز در این مراسم گفت: با توجه به قرار گرفتن این دهستان در مسیر اصلی خطوط گاز در فاز اول برای این روستاها 45 کیلومتر شبکه گذاری خواهد شد و مابقی روستاهای شهرستان نیز در برنامه گازرسانی قرار خواهند گرفت.