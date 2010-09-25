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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

عملیات گازرسانی به روستاهای اسلام آبادغرب آغاز شد

عملیات گازرسانی به روستاهای اسلام آبادغرب آغاز شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب، عملیات گازرسانی به تعدادی از روستاهای این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، صدراله بابلی، فرماندار اسلام آبادغرب پیش از ظهر شنبه مراسم آغاز این پروژه گفت: هفت روستای دهستان حسن آباد شامل حسن آباد، وحدت، شهید ملکی، فرخ خانی، سراب شیان، باقر آباد علیا و سفلی با جمعیتی حدود 700 خانوار به زودی گازدار خواهند شد.

فرماندار اسلام آبادغرب، اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه را 20 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: انتظار می رود کار احداث این خطوط بر اساس برنامه زمان بندی شده پیشرفت داشته باشد.

شامبیاتی نماینده اداره کل گاز استان نیز در این مراسم گفت: با توجه به قرار گرفتن این دهستان در مسیر اصلی خطوط گاز در فاز اول  برای این روستاها 45 کیلومتر شبکه گذاری خواهد شد و مابقی روستاهای شهرستان نیز در برنامه گازرسانی قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 1158126

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