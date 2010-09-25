هیچ علمی بدون گره خوردن به ولایت وسیله تکامل بشر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در آیین معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه امام رضا (ع) وابسته به آستان قدس رضوی در تالار همایش های حرم مطهر رضوی افزود: علمی که در مسیر خدمت و تعالی بشریت قرار گیرد، دیگر ابزاری برای دنیا طلبی نیست و اگر علم در مسیر ولایت حرکت کند راه ترویج و سلوک را پیش گرفته است.

وی با تقسیم بندی علوم گفت: علم ملکوتی، انسان را به سمت ملکوت هدایت کرده و هیچگاه ابزاری برای سلطه بر انسانها نیست.

وزیر علوم افزود: در نگاه و نگرش اسلام، علم ابزاری برای تعالی و خدمت به خلق خداوند است، اما علم در نگرش غرب و جهان سلطه تعریف دیگری دارد به گونه‌ای که سبب به وجود آمدن پدیده‌هایی همچون بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و اشغال افغانستان و عراق می‌شود.

دانشجو با اشاره به جایگاه رفیع ولایت و امامت، گفت: هیچ علم و عملی در دنیا ابزار و وسیله‌ای برای پیشرفت و تکامل بشر نخواهد بود، مگر اینکه با ولایت گره خورده باشد اگر امام زمان (عج) را نشناسیم و در جهت شناخت ایشان اقدام نکنیم، علم و تخصص ما در مسیر تعالی و تکامل بشریت مفید واقع نمی‌ شود.

وی در خاتمه از اینکه ابتدای سال تحصیلی در کنار بارگاه امام هشتم شیعیان و مسئولان و دانشجویان دانشگاه امام رضا (ع) قرار دارد، ابراز خرسندی کرد.

سید احمد علوی- قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: جامعه ای که بخواهد در مسیر کمال، خداشناسی، اطاعت و عبادت خداوند حرکت کند، باید کسب علم و دانش را سرلوحه کار قرار دهد.

وی اظهار داشت: علم باید در مسیر اطاعت از خداوند باشد زیرا بسیاری از عالمان و دانشمندان جهان که تولید علم کردند و در مسیر ارزش های الهی نبودند در جوامع بشری به جایی نرسیدند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: دانشگاه محل فراگیری، توزیع علم و نظر پردازی است و بستر مناسبی است که دانشجو اوقات تحصیل خود را به دانش و پژوهش بگذراند.