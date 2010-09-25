دبیر جدید هیئت دولت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر متن این حکم به این شرح است : با عنایت به تعهد ، دانش و سوابق تخصصی و ارزنده جنابعالی ، به موجب این حکم به عنوان دبیر هیئت دولت منصوب می شوید . انتظار می رود با اتکاء به خداوند متعال و بهره گیری از توان همکاران با تجربه و کارآمد ، نسبت به تقویت ساختاری و کارکردی دفتر هیات دولت ، به ویژه تقویت ، تعمیق و سرعت بخشی به فرایند کارشناسی و تصمیم سازی در کمیسیون های هیات دولت و سایر بخش های آن دفتر در راستای سیاست های ریاست محترم جمهور و دولت دهم اهتمام جدی به عمل آورید .



همچنین از زحمات ارزشمند جناب آقای مجید دوستعلی در ایام تصدی مسئولیت یاد شده، تشکر و قدردانی می شود.



