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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

دبیر جدید هیئت دولت منصوب شد

دبیر جدید هیئت دولت منصوب شد

معاون اول رئیس جمهور در حکمی علی صدوقی را به عنوان دبیر هیئت دولت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر متن این حکم به این شرح است :  با عنایت به تعهد ، دانش و سوابق تخصصی و ارزنده جنابعالی ، به موجب این حکم به عنوان دبیر هیئت دولت منصوب می شوید . انتظار می رود با اتکاء به خداوند متعال و بهره گیری از توان همکاران با تجربه و کارآمد ، نسبت به تقویت ساختاری و کارکردی دفتر هیات دولت ، به ویژه تقویت ، تعمیق و سرعت بخشی به فرایند کارشناسی و تصمیم سازی در کمیسیون های هیات دولت و سایر بخش های آن دفتر در راستای سیاست های ریاست محترم جمهور و دولت دهم اهتمام جدی به عمل آورید .

همچنین از زحمات ارزشمند جناب آقای مجید دوستعلی در ایام تصدی مسئولیت یاد شده، تشکر و قدردانی می شود.
 
 

کد مطلب 1158129

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