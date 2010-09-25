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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۸

2700 هکتار از اراضی ایلام تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفت

2700 هکتار از اراضی ایلام تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: بیش از دو هزار و 700 هکتار از اراضی آبی استان ایلام تحت پوشش سیستم های آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، اسماعیل گوهری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور استفاده بهینه از منابع آبی و بالا بردن راندمان تولید با استفاده از اعتبارات خشکسالی در سالهای 87 و88 بیش از دو هزار و 700 هکتار از اراضی آبی استان ایلام تحت پوشش سیستم های آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.

وی افزود: در سالجاری نیز با همکاری بانک کشاوری و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، اجرای دو هزار هکتار آبیاری تحت فشار در اراضی زراعی و باغات استان در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

وی بیان داشت: این طرح بتدریج تا پایان سال اتمام و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

این مسئول یادآور شد: کشاورزی یکی از مهم ترین پتانسیل های استان ایلام است که با سرمایه گذاری در آن می توان باعث توسعه و اشتغال زایی در استان ایلام شد.

استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز است.

کد مطلب 1158132

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