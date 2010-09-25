2700 هکتار از اراضی ایلام تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، اسماعیل گوهری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور استفاده بهینه از منابع آبی و بالا بردن راندمان تولید با استفاده از اعتبارات خشکسالی در سالهای 87 و88 بیش از دو هزار و 700 هکتار از اراضی آبی استان ایلام تحت پوشش سیستم های آبیاری تحت فشار قرار گرفته است .

وی افزود: در سالجاری نیز با همکاری بانک کشاوری و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، اجرای دو هزار هکتار آبیاری تحت فشار در اراضی زراعی و باغات استان در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

وی بیان داشت: این طرح بتدریج تا پایان سال اتمام و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

این مسئول یادآور شد: کشاورزی یکی از مهم ترین پتانسیل های استان ایلام است که با سرمایه گذاری در آن می توان باعث توسعه و اشتغال زایی در استان ایلام شد.

استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز است.