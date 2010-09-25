تحقق سند ملی راهبردی گمرک نیازمند تکنولوژیهای نوین است

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سند ملی راهبردی گمرک افزود: در این سند اهداف و دورنمای گمرک برای افق 1404 ترسیم شده که نیل به این اهداف دور از دسترس نیست واین سند الزامی برای مدیران گمرک برای تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت آنهاست.

وی عنوان کرد: در این سند چشم انداز، گمرک برای 20 سال آینده چابک٬ هوشمند٬ مشتری مدار٬ قانون مدار و کارآمد تعریف شده است.

مدیرکل گمرک انزلی گفت: بند یک سند ملی راهبردی گمرک کشور به ارتقاء سطح عملکرد گمرک برای رسیدن به جایگاه ملی و بین المللی اشاره دارد که برای رسیدن به این جایگاه باید تلاش کرد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین بهره مندی از نیروهای انسانی کارآمد یکی دیگر از مواردیست که در این سند بدان اشاره شده است و خوشبختانه گمرکات گیلان از این امتیاز برخوردار هستند.

بهبود آهنی در زمینه تغییرات تعرفه های گمرکی در سال جاری نیز یادآورشد: تعرفه های گمرکی ممکن است در طول سال با تغییراتی مواجه شود اما تصویب تعرفه ها جزء وظایف گمرک نبوده و اعمال این تعرفه ها٬ براساس کتاب گمرک صادرات و واردات که هر ساله از سوی وزارت بازرگانی ابلاغ می شود، صورت می گیرد.