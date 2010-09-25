سید محمدرضا حاجی‌اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلوگیری از خشک شدن و احیای دریاچه ارومیه سبب می‌شود تا اثرات سوء خشک شدن دریاچه ارومیه متوجه زیرساخت‌های کشاورزی استان نشود.

وی با تاکید بر لزوم توجه به شیوه‌های جدید آبیاری از کم توجهی به این بخش انتقاد کرد و با اشاره به مصوبات سفر دور نخست و دوم هیئت دولت به آذربایجان شرقی در زمینه توجه به توسعه کشاورزی در آذربایجان شرقی اظهار داشت: با توجه به تاثیر این پروژه‌ها در زیرساخت‌های کشاورزی استان پیگیری نحوه اجرای این پروژه‌ها از سوی مسئولان ضروری است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: باید تکلیف قانونی برنامه چهارم توسعه در زمینه تجهیز اراضی آذربایجان شرقی به شیوه‌های نوین آبیاری با توجه به تحقق درصد کمی از تعهدات دولت در این زمینه مشخص شود.

نماینده مردم میانه در مجلس خاطرنشان کرد: اگر اعتبارات در راستای آبخیزداری مورد توجه بیشتر قرار گیرد بیشتر از سرمایه‌گذاری در سازه‌های ذخیره‌سازی آب نتیجه خواهد داد.

وی اظهار داشت: ‌سرمایه‌گذاری در ایجاد سازه‌ها منجربه ذخیره آب می‌شود در حالی که در آبخیزداری آب تولید می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: 450 میلیارد ریال برای طرح آبخیزداری آذربایجان شرقی طی سه سال مصوب شده است که تاکنون رقم قابل توجهی اختصاص نیافته است.

حاجی‌اصغری اظهار داشت: درصد کمی از تعهدات دولت در زمینه شیوه‌های نوین آبیاری اراضی آذربایجان شرقی محقق شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، همچنین پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری را در راستای توسعه کشاورزی مورد تاکید قرار داد و گفت:‌ مدل بازرگانی برای پنجره واحد بخش کشاورزی باید تهیه شود.