به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو که به دعوت "ژی هونگ وی" رئیس فدراسیون جهانی والیبال به ایتالیا سفر کرده است شب گذشته با رئیس ورزش ایتالیا دیدار و گفت و گو کرد. در این نشست رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره به اشتراکات فرهنگی میان دو ملت ایران و ایتالیا همکاری های مشترک ورزشی میان دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

سعیدلو در ادامه به موفقیت های اخیر والیبالیست های نوجوان و جوان کشورمان در مسابقات جهانی اشاره کرد و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران با هرگونه اقدامی که زمینه رشد و گسترش ورزش ایران در بخش های قهرمانی را فراهم کند استقبال می کند.

رئیس ورزش ایتالیا "ریکو کریمی" نیز ضمن ابراز خوشحالی از این ملاقات رشد نوجوانان و جوانان والیبالیست ایرانی را نشانه توجه خاص ایران به ورزش حرفه ای وقهرمانی دانست و گفت: کسب این نتایج حاصل سرمایه گذاری ها، برنامه ریزی ها و توجه مسوولان ورزش ایران به این رشته پرطرفداراست.

وی در ادامه با بیان اینکه والیبال ایران هم اکنون جایگاه جهانی بسیار خوبی پیدا کرده است افزود: موفقیت های پی در پی نوجوانان والیبالیست ایران بیانگر این است که بستر مناسب در ایران فراهم شده و چنانچه این روند ادامه پیدا کند والیبالیست های ایرانی حریفانی سرسختی در رقابتها بین المللی و جهانی خواهند بود.

"ریکو کریمی" با اشاره به سرمایه گذاری گسترده دولت ایتالیا در بخش ورزش اظهارداشت: در کشور ما 3 درصد از درآمد ناخالص ملی صرف ورزش می شود این درحالی است که در اروپا 7 درصد معادل 7 میلیارد یورو صرف ورزش می شود.

وی در ادامه این نشست با توجه به جایگاه ایران در مجامع بین المللی ورزش، از سعیدلو خواست تا به میزبانی ایتالیا برای المپیک 20 20 رای بدهد.

در این نشست مشترک، پیش نویس همکاری های ورزشی میان دو کشور ایران و ایتالیا تنظیم و مقرر شد تا در زمینه همکاری های مشترک بررسی و سپس به تصویب دو کشور برسد.

همچنین رئیس سازمان تربیت بدنی ضمن دعوت از رئیس ورزش ایتالیا برای سفر به ایران در خصوص همکاری های مشترک فدراسیونها میان دو فدراسیون والیبال تهران و رم را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه سفر رئیس سازمان تربیت بدنی به ایتالیا، سعیدلو با "کارلو مگری" رئیس فدراسیون والیبال این کشور دیدار و در خصوص برنامه های توسعه ای دو کشور در این رشته به بحث وتبادل نظر پرداختند.

"کارلو مگری" در این نشست رشد والیبال در ایران را قابل توجه توصیف کرد و گفت: از اینکه بستری فراهم شده تا این رشته در کشور ایران به چنین رشد قابل توجهی برسد جای تقدیر از مسوولان ورزش ایران دارد.

وی ادامه داد: کسب جایگاه های جهانی توسط والیبالیست های ایران مبین نگاه ویژه مسوولان ورزش ایران به این رشته است و چنانچه این روند ادامه یابد ایران خواهد توانست به یکی از قدرت های این رشته در جهان تبدیل شود.

در سفر به ایتالیا، مهرداد سراجی مشاور سعیدلو و مدیر کل حوزه ریاست سازمان تربیت بدنی، علیرضا دهقان نماینده و عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی و شجیع مدیر کل امور بین الملل سازمان، رئیس سازمان تربیت بدنی را همراهی می کنند.