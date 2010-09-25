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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

حقیقی و فروزش پروانه ساخت گرفتند

حقیقی و فروزش پروانه ساخت گرفتند

پروانه ساخت هفت پروژه سینمایی صادر شد که از میان آنها می‌توان دو فیلم مانی حقیقی و ابراهیم فروزش اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورا پروانه ساخت برای "فوتبالیست" به تهیه کنندگی علیرضا سبط احمدی و کارگردانی ابراهیم فروزش ژانر اجتماعی، "پذیرایی ساده" به تهیه کنندگی و کارگردانی مانی حقیقی ژانر اجتماعی ،"آشتی" به تهیه کنندگی محمد علی زم و کارگردانی امیر قاسم راضی ژانر کودک و نوجوان، " شهر آینه ها" به تهیه کنندگی پوران درخشنده و کارگردانی سامان استرکی ژانر کودک و نوجوان  مجوز ساخت صادر کرد.

همچنین مجوز ساخت فیلم های "اکسیژن" به تهیه کنندگی سیروس تسلیمی و کارگردانی فرناز جمشیدی ژانر اجتماعی، "آیینه" به تهیه کنندگی موسسه مرات هنر و کارگردانی مهدی فیوضی ژانر سیاسی (جنگ نرم) و "چشمان باز" به تهیه کنندگی فرج ا... سلحشور و کارگردانی سید احمد میر محمدی ژانر اجتماعی عناوین پروژه هایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 1158147

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