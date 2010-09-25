به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی‌زاده صبح شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت دهه کرامت طی سخنانی این دهه را دهه جشن و شادی عنوان و اظهار داشت: در این دهه که با میلاد سه نور یعنی حضرت فاطمه معصومه‌(س)، احمد بن موسی شاهچراغ و امام رضا(ع) مصادف می‌باشد، جشن‌ها و ویژه برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای در استان‌های قم، فارس و خراسان رضوی برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به برنامه‌های نخستین روز آغاز دهه کرامت افزود: در این روز مراسم افتتاح جشنواره‌های کریمه اهل بیت‌(س) و امام رضا(ع) در حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) با حضور شخصیت‌ها و مقامات استانی و کشوری برگزار خواهد شد.



معاون استاندار قم با تأکید بر این که جشن‌های دهه کرامت باید در سراسر کشور برگزار شود گفت: در این خصوص مکاتبات لازم با مدیران ادارات سایر استان‌ها و شهرهای کشور انجام می‌شود.



حاجی‌زاده با اشاره به تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سطح استان برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم و جشن‌های این دهه تصریح کرد: ستاد بزرگداشت دهه کرامت در استان فعال گردیده و با تشکیل کمیته‌های مرتبط، وظایف و چارچوب کاری دستگاه‌های اداری استان مشخص شده است.



شایان ذکر است در این جلسه مسئولین کمیته‌های مختلف، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های خود در ایام دهه کرامت ارائه دادند.

