به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده صبح شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت دهه کرامت طی سخنانی این دهه را دهه جشن و شادی عنوان و اظهار داشت: در این دهه که با میلاد سه نور یعنی حضرت فاطمه معصومه(س)، احمد بن موسی شاهچراغ و امام رضا(ع) مصادف میباشد، جشنها و ویژه برنامههای متنوع و گستردهای در استانهای قم، فارس و خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای نخستین روز آغاز دهه کرامت افزود: در این روز مراسم افتتاح جشنوارههای کریمه اهل بیت(س) و امام رضا(ع) در حرم مطهر حضرت معصومه(س) با حضور شخصیتها و مقامات استانی و کشوری برگزار خواهد شد.
معاون استاندار قم با تأکید بر این که جشنهای دهه کرامت باید در سراسر کشور برگزار شود گفت: در این خصوص مکاتبات لازم با مدیران ادارات سایر استانها و شهرهای کشور انجام میشود.
حاجیزاده با اشاره به تمهیدات و برنامهریزیهای صورت گرفته در سطح استان برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم و جشنهای این دهه تصریح کرد: ستاد بزرگداشت دهه کرامت در استان فعال گردیده و با تشکیل کمیتههای مرتبط، وظایف و چارچوب کاری دستگاههای اداری استان مشخص شده است.
شایان ذکر است در این جلسه مسئولین کمیتههای مختلف، گزارشی از اقدامات و برنامههای خود در ایام دهه کرامت ارائه دادند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از برپایی جشنها و ویژه برنامههای متنوع همزمان با دهه کرامت در قم خبر داد و گفت: این جشنها باید در سراسر کشور به صورت گسترده برگزار شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده صبح شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت دهه کرامت طی سخنانی این دهه را دهه جشن و شادی عنوان و اظهار داشت: در این دهه که با میلاد سه نور یعنی حضرت فاطمه معصومه(س)، احمد بن موسی شاهچراغ و امام رضا(ع) مصادف میباشد، جشنها و ویژه برنامههای متنوع و گستردهای در استانهای قم، فارس و خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
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