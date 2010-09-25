طلای غیر استاندارد از بازار همدان جمع آوری می شود

فرهاد تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه طلا فروش های همدان باید از فروش طلاهایی که فاقد نشان استاندارد و کدشناسایی هستند، خودداری کنند، افزود: از ابتدای آبان ماه تمامی مصنوعات طلای موجود در طلافروشی ها که بدون نشان استاندارد و کدشناسایی باشند، توقیف و جمع آوری می شود.

تیموری با اشاره به اینکه خرید و فروش طلای بدون کدشناسایی از یکم مهر سال جاری ممنوع و اتحادیه طلا فروشان موظف به اعلام کتبی این موضوع به صنف طلافروشان است، اضافه کرد: طبق قوانین استاندارد، عیار رسمی طلای کشور 18 است و بر این اساس باید طلاسازی ها با رعایت این عیار نسبت به دریافت پروانه استاندارد اقدام کنند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی همدان با بیان اینکه در حال حاضر لیست واحدهایی که پروانه استاندارد دریافت نکرده اند، تهیه و برای ارسال به دادگاه آماده شده است، گفت: بعد از پایان مهلت اعلام شده به طلافروشی ها، از فعالیت واحدهایی که اقدام به فروش طلای بدون کدشناسایی و نشان استاندارد کنند، جلوگیری می شود.

تیموری با اشاره به اینکه بر اساس آخرین بررسی ها مشخص شد که عیار طلا در همدان از میانگین 736 به 746 افزایش یافته است، گفت: حدود 600 واحد طلا فروشی در استان همدان فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: از ابتدای مهرماه به بعد طلاسازی ها باید برای تولید پروانه استاندارد داشته باشند و طلا فروشی ها نیز از ابتدای آبان ماه به بعد حق فروش طلای بدون نشان استاندارد را ندارند.