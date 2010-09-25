مشکل بزرگ سینمای دفاع مقدس قصه است

سید احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی به خبرنگار مهر گفت: هر جشنوا‌ره با معرفی برگزیده‌ها و نامزدها در بخشهای مختلف رویکرد و خط مشی خود را نشان می‌دهد، برگزیده شدن فیلمهایی از جنس "فرزند خاک" و "بیداری رویاها" در جشنواره یازدهم فیلم فجر نشان می‌دهد متولیان جشنواره از سینمای جریان متفاوت دفاع مقدس، نگاههای تازه و رویکردهای جدید استقبال می‌کنند.

وی ادامه داد: کمی برایم عجیب بود که فیلمی مانند "شب واقعه" در جشنواره امسال دیده نشد، این فیلم تجربه‌ای قابل قبول در حوزه سینمای دفاع مقدس است و بخش مهمی از تاریخ این سرزمین را روایت می‌کند.

میرعلایی افزود: من جایزه نقدی که برای فیلمنامه "فرزند خاک" دریافت کردم به انجمن سینمای دفاع مقدس هدیه دادم، تا برای فیلمنامه خوبی هزینه شود. این جایزه بسیار باارزش است اما نگارش یک فیلمنامه خوب رضایت من را بیشتر فراهم می‌کند. بخشی از مشکلات بزرگ ما در حوزه سینمای دفاع مقدس قصه و روایت است، اگر بتوانیم این مشکلات را رفع کنیم فیلمسازان و فیلمنامه‌نویسان با رفتن به سمت موضوعهای تازه در این زمینه می‌توانند خونی تازه در رگهای سینمای دفاع مقدس جاری کنند.

شبنم مقدمی در نمایی از فیلم سینمایی "فرزند خاک"

تهیه‌کننده "فرزند خاک" گفت: جشنواره فیلم دفاع مقدس به خوبی برگزار شد، من در مصاحبه‌ای گفته بودم جشنواره در اندازه‌های سینمای دفاع مقدس نیست این به معنی کوچک بودن کاری نیست که برگزارکنندگان جشنواره امسال انجام دادند، جشنواره امسال با وجود کاستی‌هایی که داشت به شکل درستی برگزار شد و سینماگران هم از آن استقبال کردند. ما هر تلاشی برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس انجام بدهیم برای این واقعیت بزرگ کوچک است. پس تلاشمان را مضاعف می‌کنیم شاید حق مطلب درباره دفاع مقدس ادا شود.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی ادامه داد: یکی از راههای همگرایی و همدلی در سینمای دفاع مقدس تغییر نگاه به موضوع دفاع مقدس و استفاده از موضوعهای تازه و استقبال از فکرها و ایده‌های نو است. دبیرخانه جشنواره باید از امروز شروع به کار و تولید فکر و اندیشه کند تا برای جشنواره سال بعد مشکل نداشته باشیم.

میرعلایی گفت: برگزاری نشست‌های نقد و بررسی، تعامل با سینماگران حوزه‌های مختلف، بررسی موضوعهای تازه و ... می‌تواند فضای بهتری برای جشنواره دفاع مقدس در سال آینده فراهم می‌کند. در مراسم اختتامیه سردار نقدی صحبتهایی مطرح کرد که جذاب بود ما به ترویج این نوع نگاه و روحیه در سینمای دفاع مقدس نیازمندیم.

وی افزود: من تندیسی را که برای "فرزند خاک" دریافت کرده بودم به آقای حسینی مدیر تولید این فیلم تقدیم کردم تا او را در راهی که برای اعتلای سینمای دفاع مقدس می‌پیماید یاری داده باشم، سینماگران دفاع مقدس نیاز به حمایت مادی و معنوی دارند تا این جریان مبارک در سینمای ایران رشد کند و به روزهای اوج نزدیک شود.