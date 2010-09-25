آیین نامه تشکیل 15 کمیته تخصصی فاوا تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین نامه کمیته های تخصصی کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) حدود وظایف و اختیارات عمومی و تخصصی مورد بازبینی قرار گرفت و مقرر شد حدود اختیارات تخصصی در کمیته تخصصی کارگروه مدیریت فاوا تهیه و ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارسال شود.

بر این اساس بررسی و کارشناسی پیشنهادات پروژه های عملیاتی دستگاهها و ارائه به کمیسیونهای تخصصی یکی از بندهای این حدود و وظایف بوده که در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رئیس کارگروه بر آن تاکید کرد.

همچنین مقرر شد تمام اسناد و مدارک مربوط به دستور کار تعیین شده در جلسه را ترجیحا به صورت الکترونیکی حداقل یک هفته کاری قبل از جلسه به دبیرخانه کمیته ارائه تا برای سایر اعضا ارسال شود.

بر این اساس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر دفاع، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و مشاور و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری اعضای این کارگروه هستند.

در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به همت تمامی مسئولان کشور درهمه رده ها برای تحقق دولت الکترونیکی در کشور باید اقدامات در دست انجام از سوی کارگروه مدیریت فاوا سرعت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کند.

رضا تقی پور با اشاره به استفاده از این فناوری برای تسهیل امور مردم و همچنین تاکید و پیگیری شخص رئیس جمهوری در این زمینه گفت: در حالی که کشور علاقه مند توسعه فناوری اطلاعات است باید کمیسیون تخصصی فاوا نیز به اقدامات خود سرعت بخشیده و درصدد اتخاذ تصمیمات همسوی نیازهای جامعه باشد.

وی خاطرنشان کرد: در تنظیم روابط بین اعضای کمیسیون در صورتی که فعال تر باشیم کمیسیون همگراتر فعالیت خواهد کرد.