به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سیدحامد میرحسینی صبح شنبه در همایش بقاع متبرکه امامزادگان قم که در سالن اجتماعات علیابن جعفر(ع) برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی تصریح کرد: شهیدان با ایثارگریهای خود اقتدار را برای نظام اسلامی ایران به ارمغان آورند که با این اقدامات خود انقلاب و نظام اسلامی را بیمه کردند.
وی در ادامه با اشاره به شبههافکنیها از سوی دشمنان بیان داشت: دشمنان نظام امروزه از هر روشی برای ضربه زدن به نظام اسلامی ایران میکوشند و امروزه با ایجاد شبهه در خصوص امامزادهها وارد عرصه شدهاند.
رئیس اداره شهرستان اوقاف و امور خیریه قم تصریح کرد: خادمان امروز وظایف مهمی بر عهده دارند و باید بتوانند به این شبهات پاسخ دهند.
حجتالاسلام میرحسینی اظهار داشت: باید سطح آگاهیهای خادمان ارتقا یابد و بدین منظور کلاسهای آموزشی برای خادمان برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: همچنین باید به موضوعات فرهنگی در بقاع متبرکه امامزادگان توجه شود و از این رو برنامههای متنوعی در بقاع برگزار خواهد شد.
رئیس اداره شهرستان اوقاف و امور خیریه قم تصریح کرد: باید در راستای سیاست سازمان مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه امامزادگان به قطبهای فرهنگی تلاش کنیم و از این رو برگزاری برنامههای فرهنگی در اولویت قرار گیرد.
میرحسینی همچنبن بر نظافت بقاع متبرکه امامزدگان تأکید کرد و بیان داشت: باید نظافت در بقاع متبرکه به درستی انجام شود تا شاهد فضایی مناسب برای زائران باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره شهرستان اوقاف و امور خیریه قم از آموزش خادمان بقاع متبرکه امامزادگان قم در خصوص برخورد با شبهات خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سیدحامد میرحسینی صبح شنبه در همایش بقاع متبرکه امامزادگان قم که در سالن اجتماعات علیابن جعفر(ع) برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی تصریح کرد: شهیدان با ایثارگریهای خود اقتدار را برای نظام اسلامی ایران به ارمغان آورند که با این اقدامات خود انقلاب و نظام اسلامی را بیمه کردند.
نظر شما