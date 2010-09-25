به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سیدحامد میرحسینی صبح شنبه در همایش بقاع متبرکه امامزادگان قم که در سالن اجتماعات علی‌ابن جعفر(ع) برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی تصریح کرد: شهیدان با ایثارگری‌های خود اقتدار را برای نظام اسلامی ایران به ارمغان آورند که با این اقدامات خود انقلاب و نظام اسلامی را بیمه کردند.



وی در ادامه با اشاره به شبهه‌افکنی‌ها از سوی دشمنان بیان داشت: دشمنان نظام امروزه از هر روشی برای ضربه زدن به نظام اسلامی ایران می‌کوشند و امروزه با ایجاد شبهه در خصوص امامزاده‌ها وارد عرصه شده‌اند.



رئیس اداره شهرستان اوقاف و امور خیریه قم تصریح کرد: خادمان امروز وظایف مهمی بر عهده دارند و باید بتوانند به این شبهات پاسخ دهند.



حجت‌الاسلام میرحسینی اظهار داشت: باید سطح آگاهی‌های خادمان ارتقا یابد و بدین منظور کلاس‌های آموزشی برای خادمان برگزار خواهیم کرد.



وی افزود: همچنین باید به موضوعات فرهنگی در بقاع متبرکه امامزادگان توجه شود و از این رو برنامه‌های متنوعی در بقاع برگزار خواهد شد.



رئیس اداره شهرستان اوقاف و امور خیریه قم تصریح کرد: باید در راستای سیاست سازمان مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه امامزادگان به قطب‌های فرهنگی تلاش کنیم و از این رو برگزاری برنامه‌های فرهنگی در اولویت قرار گیرد.



میرحسینی همچنبن بر نظافت بقاع متبرکه امامزدگان تأکید کرد و بیان داشت: باید نظافت در بقاع متبرکه به درستی انجام شود تا شاهد فضایی مناسب برای زائران باشیم.

