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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

اعتبارات شوراهای هیئات مذهبی افزایش یافت

اعتبارات شوراهای هیئات مذهبی افزایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تشکلهای دینی کشور از افزایش اعتبارات شوراهای هیئات مذهبی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی ظهر شنبه در حاشیه سفر به علی آباد کتول، بودجه هیئات مذهبی را در ردیف استانی بر شمرد و افزود: حداقل بودجه در مرکز معین می شود و استان ها با توجه به نیاز و محدودیت و منابع مالی بیشتر از حد اقل ها پیش بینی می نماید.

حجت الاسلام دیلمقانی افزود: جهت فعالیت بیشتر باید در قالب طرح ارایه شود تا تامین اعتبار شود و یا از بودجه های فرهنگی استانی و شهرستانی هزینه شود.

وی گفت: مراکز آموزشی توسط تشکل های دینی،کانون ها و هیئات مذهبی و مداحان تاسیس شده است و این مراکز برنامه های آموزشی را به اجرا در می آورند و تشویق در قالب حمایت از تشکل های محوری و ایجاد تعامل بین این مراکز آمورشی و سایر دستگاه ها صورت می گیرد.

وی با اشاره به اهمیت و نقش هیئات مذهبی گفت:با توجه به اهمیت و نقش هیئات مذهبی در بهسازی و توسعه فضای فرهنگی دینی و به منظور ایجاد محیطی رشددهنده و پویا و زمینه‌ساز در جهت پرورش استعدادهای بالقوه هیئات شورای هیئات مذهبی فعالیت های مختلفی را ارایه می نماید.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات شوراهای هیئات مذهبی گفت:شاخص حمایت از تشکل های میانی تخصصی است که به پیشنهاد استان تصویب می شود.

مدیرکل تشکل های دینی به تولید دو نشریه ویژه مداحان و انجمن های اسلامی اشاره کرد و افزود: تغذیه فکری هیئات مذهبی در قالب تولید ماهنامه خیمه با محتوای خوب صورت می گیرد و هیئت تحریریه در تلاش است متناسب با نیاز هیئات مذهبی ارایه مطالب نماید و از نقد و نظر مخاطبین خود نیز بهره می گیرد.

این مقام کشوری از راه اندازی سایت تشکل های دینی خبر داد و افزود: سایت تشکل های دینی کشور با هدف تسهیل در ارتباط متقابل استان ها و مرکز،پاسخگویی به موقع،تخصصی کردن اخبار مربوط به تشکل های دینی و نظارت بر کارکرد ها از طریق مجاری ایجاد شده است.

مدیرکل تشکل های دینی کشور گفت: بررسی جایگاه و نقش تشکل‌های دینی در تاریخ شیعه بیان کننده وسعت تلاش و فعالیت فرزندان معنوی قرآن و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) در حفظ شعائر اسلامی است.

وی افزود: این پایگاه‌ها مهم‌ترین عامل مقابله با تهاجمات بیگانگان در ابعاد مختلف بوده‌اند و نقش بسزایی در روشنگری و ساماندهی نیروهای مردمی و جذب نیرو در مقابله با ظلم و ستم بیگانگان داشته‌اند.

دیلمقانی گفت: بحث آموزش هیئات مذهبی و مداحان از ضروریاتی است که این مسئله مهم به تشکل های دینی که از ظرفیت لازم برای این کار برخوردار هستند،واگذار می شود.

کد مطلب 1158169

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