ایران مقابل قزاقستان به برتری دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار امروز شنبه در صنعا یمن برگزار شد و طی آن بسکتبالیست‌های جوان کشورمان با نتیجه 94 بر 78 به برتری دست یافتند.

تیم بسکتبال زیر 18 سال کشورمان که به عنوان تیم نخست گروه A به مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرده است، فردا یکشنبه دومین دیدار خود در این مرحله را مقابل کره جنوبی برگزار می‌کند و پس از آن آماده دیدار با لبنان می‌شود.

مرحله دوم مسابقات بسکتبال زیر 18 سال آسیا با حضور 6 تیم ایران، قزاقستان، کره جنوبی، لبنان، چین تایپه و مالزی برگزار می‌شود. این 6 تیم به صورت دوره‌ای با یکدیگر دیدار می‌کنند تا چهار تیم برتر از جمع آنها برای حضور در مرحله سوم مسابقات مشخص شوند.

نتیجه دیدارهای به دست آمده در مرحله مقدماتی برای این مرحله نیز لحاظ خواهد شد. با این حساب پیروزی تیم کشورمان مقابل چین تایپه و مالزی نیز در این مرحله به حساب می‌آید. بنابراین در حال حاضر ایران با سه بازی و 6 امتیاز در صدر گروه قرار دارد.

مسابقات بسکتبال زیر 18 آسیا تا 10 مهرماه در صنعا پیگیری می‌شود. سه تیم برتر این رقابت‌ها سهمیه حضور در پیکارهای جهانی 2011 لتونی را به دست می‎آورند. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.