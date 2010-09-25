ابداع برگهای مصنوعی با توانایی تولید انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، توده های سبز رنگی که هر روز بی تفاوت از کنارشان عبور می کنیم در واقع نقشی کلیدی در آینده حیات انسان دارند که شناخته شده ترین آنها پاکسازی هوا است اما روشهایی که برای تولید انرژی انبوه از این ساختارهای ساده طبیعی ارائه شده اند، نقش آنها را در آینده جهان بسیار کلیدی تر خواهند کرد.

ایده جدید محققان دانشگاه کارولینای شمالی طرحی قابل اجرا برای ساخت سلولهای خورشیدی با شباهت بسیار زیاد به طبیعت به شمار می رود که در عین حال کم هزینه بودن بوده و نسبت به سلولهای خورشیدی رایج سیسلسکونی، سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد.

این ابزار قابل انعطاف از ژلی با پایه آب ساخته شده که در آن مولکولهای حساس به نور القا شده اند. محققان در یکی از آزمایشها از کلروفیل گیاهی در کنار الکترودهایی که از مواد کربنی مانند گرافیت یا نانولوله های کربنی پوشش داده شده بودند استفاده کردند. در این آزمایش مولکولهای حساس به نور پس از دریافت پرتوهای خورشید تحریک شده و الکتریسیته تولید کردند، درست مشابه مولکولهای گیاهی که نور خورشید محرک اصلی برای سنتز قند و رشد و نمو آنها به شمار می رود.

محققان امیدوارند بتوانند توانایی تقلید از موادی که به صورت طبیعی قابلیت ذخیره انرژی خورشیدی را دارند به دست آورند. اکنون که این طرح به تایید رسیده است، دانشمندان در تلاشند این ابزار پایه آب را به گونه ای تنظیم کرده و تغییر دهند تا بیشترین شباهت را به برگهای طبیعی پیدا کند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، ساخت مکانیزمی مشابه ساختار خود باززایی گیاهان و تغییر دادن ژل آبی و مولکولهای حساس به نور با هدف بهبود کارایی سلولهای خورشیدی از مراحلی است که دانشمندان برای عبور از آنها خود را آماده می کنند.



دانشمندان حتی آینده ای را تصور می کنند که سقف منازل از لایه ای نرم از برگهای خورشیدی مصنوعی پوشانده شده اند تا انرژی مورد نیاز خانه و ساکنانش را تامین کند.