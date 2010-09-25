صنعت دخانی گیلان 30 درصد از نیاز کشور را تامین می کند

بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اشتغالزایی فعلی صنعت دخانی گیلان سه هزار نفر است و با توجه به بازنشستگی بخشی از این نیروی کار باید اعتبار لازم در این زمینه تامین شود.

وی درخصوص واگذاری استانی مجتمع دخانیات گیلان یاد آور شد: دراین زمینه مکاتباتی با وزیر صنایع و معادن انجام گرفته و ظرفیتها و مشکلات این بخش را یادآورشده است که به یقین این پیگیریها نتایج مثبتی خواهد داشت.

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال همچنین درزمینه چگونگی رونق تولیدات زیتون دراستان با توجه به فرسودگی کارخانجات آن افزود: تولید زیتون یکی از مزیتهای منحصربه فرد گیلان در سطح کشور است و توجه به عواملی مانند فرآوری و صنایع مرتبط با زیتون، نزدیکی به مواداولیه، قیمت مناسب آن درگیلان و اشتغالزایی به صورت زنجیره ای در بخش کشاورزی می تواند درسیاستگذاریهای صنایع و معادن مورد توجه قرارگرفته و موثرباشد.

وی در ادامه بر لزوم هماهنگی بین دستگاههای مختلف برای تسهیل امر سرمایه ‌گذاری تاکید کرد و یادآورشد: تمام دستگاههای ذیربط باید به گونه ‌ای رفتار کنند که باعث فرارسرمایه گذار به دلیل بروکراسی های بی‌ مورد نشوند.