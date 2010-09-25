  1. استانها
  2. گیلان
۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

صنعت دخانی گیلان 30 درصد از نیاز کشور را تامین می کند

صنعت دخانی گیلان 30 درصد از نیاز کشور را تامین می کند

رشت - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در زمینه واگذاری استانی مجتمع دخانیات گیلان از سوی وزارت صنایع و معادن گفت: صنعت دخانی گیلان 30 درصد از نیاز کشور را تامین می کند.

بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اشتغالزایی فعلی صنعت دخانی گیلان سه هزار نفر است و با توجه به بازنشستگی بخشی از این نیروی کار باید اعتبار لازم در این زمینه تامین شود.

وی  درخصوص واگذاری استانی مجتمع دخانیات گیلان یاد آور شد: دراین زمینه مکاتباتی با وزیر صنایع و معادن انجام گرفته و ظرفیتها و مشکلات این بخش را یادآورشده است که به یقین این پیگیریها نتایج مثبتی خواهد داشت.

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال همچنین درزمینه چگونگی رونق تولیدات زیتون دراستان با توجه به فرسودگی کارخانجات آن افزود: تولید زیتون یکی از مزیتهای منحصربه فرد گیلان در سطح کشور است و توجه به عواملی مانند فرآوری و صنایع مرتبط با زیتون، نزدیکی به مواداولیه، قیمت مناسب آن درگیلان و اشتغالزایی به صورت زنجیره ای در بخش کشاورزی می تواند درسیاستگذاریهای صنایع و معادن مورد توجه قرارگرفته و موثرباشد.

 وی در ادامه  بر لزوم هماهنگی بین دستگاههای مختلف برای تسهیل امر سرمایه ‌گذاری تاکید کرد و یادآورشد:  تمام دستگاههای ذیربط باید به گونه ‌ای رفتار کنند که باعث فرارسرمایه گذار به دلیل بروکراسی های بی‌ مورد نشوند.

کد مطلب 1158176

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها