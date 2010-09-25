کاهش ورودی پرونده ها از اثرات شورای حل اختلاف است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا ستوده ظهر شنبه در آیین افتتاح سومین مجتمع شورای حل اختلاف سمنان گفت: با توجه به فعالیت شوراهای حل اختلاف، کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادگاهها ضروری است.
وی افزود: فعالیت مستمر شوراهای حل اختلاف و دقت نظر پزشکی قانونی در کاهش پرونده ها ضروری است.
به گفته وی، این شوراها نقش موثری در کاهش ورودی پرونده های غیر ضروری به دستگاه قضایی داشته است و با تقویت آن اثر گذاری بیشتری خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف بسیار نقش موثری دارد و تشکیل نشدن مجدد پرونده از ناحیه طرفین است ناشی از اثر صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف است.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور شوراها نیز در این آیین گفت: سومین مجتمع شوراهای حل اختلاف سمنان از تجمیع شوراهای حل اختلاف صاحب الامر، المهدی، سیدالشهدا و شورای حل اختلاف ویژه خانواده تشکیل شده است.
محمد حسن قادری افزود: ایجاد مجتمع شوراهای حل اختلاف با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده ها، ایجاد محیطی مناسب تر و استفاده بهینه از امکانات محدود قوه قضائیه است.
به گفته وی، ساماندهی شوراها از برنامههای امسال است.
وی با بیان اینکه ایجاد این مجتمع ها از سیاست های هدف گذاری شده است، گفت: مجتمع شورای سه شوراهای حل اختلاف سمنان در بلوار 17 شهریور سمنان، خیابان شهید منتظری از ساعت 12 تا 18 پاسخگوی مراجعان است.
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