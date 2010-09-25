کاهش ورودی پرونده ها از اثرات شورای حل اختلاف است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا ستوده ظهر شنبه در آیین افتتاح سومین مجتمع شورای حل اختلاف سمنان گفت: با توجه به فعالیت شوراهای حل اختلاف، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها ضروری است.

وی افزود: فعالیت مستمر شوراهای حل اختلاف و دقت نظر پزشکی قانونی در کاهش پرونده ها ضروری است.

به گفته وی، این شوراها نقش موثری در کاهش ورودی پرونده های غیر ضروری به دستگاه قضایی داشته است و با تقویت آن اثر گذاری بیشتری خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف بسیار نقش موثری دارد و تشکیل نشدن مجدد پرونده از ناحیه طرفین است ناشی از اثر صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف است.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور شوراها نیز در این آیین گفت: سومین مجتمع شوراهای حل اختلاف سمنان از تجمیع شوراهای حل اختلاف صاحب الامر، المهدی، سیدالشهدا و شورای حل اختلاف ویژه خانواده تشکیل شده است.

محمد حسن قادری افزود: ایجاد مجتمع شوراهای حل اختلاف با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده ها، ایجاد محیطی مناسب تر و استفاده بهینه از امکانات محدود قوه قضائیه است.

به گفته وی، ساماندهی شوراها از برنامه‌های امسال است.