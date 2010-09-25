به گزارش خبرنگار مهر در قم، سعید ابوالقاسمیراد صبح شنبه در دیدار هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب روستایی قم با حجتالاسلام آشتیانی نماینده مردم قم در مجلس در سخنانی مشکل اعتبارات را از جمله مهمترین مشکلات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان برشمرد و گفت: اگر اعتبارات مناسب و به موقعی به شرکت آب و فاضلاب روستایی قم تخصیص یابد میتوانیم این قول را بدهیم ظرف پنچ سال آینده مشکل کمبود آب روستاهای قم را به طور کامل رفع کنیم.
وی افزود: شرکتهای آب و فاضلاب روستایی صددرصد دولتی و متکی به اعتبارات دولت هستند زیرا درآمدهای این شرکتها پاسخگوی نیازها نیست.
ابوالقاسمی با بیان اینکه 155 روستای استان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار دارند، اظهار داشت: 85 درصد جمعیت روستاهای استان به طور مستقیم و مابقی به طور غیر مستقیم از خدمات آبفار استان بهرهمند میشوند.
سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم با اشاره به وجود 30 هزار اشتراک آب در روستاهای استان، تأکید کرد: با تلاشها و اقدامات صورت گرفته هماکنون بالغ بر 99 درصد جمعیت روستایی استان از آب سالم و بهداشتی برخوردار هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بحران خشکسالی سال گذشته را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: امسال نیز بحران ادامه دارد و به طوری که سال جاری از نظر میزان بارندگیها در روستاها جزء سختترین سالها به شمار میرود.
ابوالقاسمیراد از کاهش 34 درصدی میزان نزولات آسمانی در دو سال اخیر خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشتر منابع تأمین آب روستاها را قنوات، چشمه و چاههای دستی تشکیل میدهند به همین دلیل کاهش میزان بارندگی تأثیر مستقیم بر این منابع میگذارد.
وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در سال جاری در تأمین آب روستاهای قم اظهار داشت: به لطف خدا و حمایت مسئولان توانستیم تا حدودی از بحران خشکسالی عبور کنیم اما باید خود را برای سال آینده نیز که بنابر پیشبینیها خشکسالی ادامه دارد آماده کنیم.
سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم با اشاره افزایش رشد مصرف آب در روستاها، از اجرای 13 پروژه در سال گذشته به منظور تأمین آب روستاهای قم خبر داد و گفت: برای این پروژهها بیش از 11 میلیارد هزینه شد که 6 میلیارد آن از اعتبارات شرکت تأمین شد و حدود 5 میلیارد آن نیز هنوز به پیمانکار پرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 45 پروژه برای تأمین مناسب آب روستاهای قم تعریف کردهایم، ابراز داشت: سعی شده این پروژهها در تمام مناطق استان به ویژه در مناطق محرومتر استان اجرا شود تا مشکلات ناشی از کمآبی کاهش یابد.
ابوالقاسمیراد با بیان اینکه پیشنهاد ما برای این پروژهها 16 میلیارد تومان بود، تصریح کرد: 12 میلیارد از اعتبار پیشنهادی مصوب شد که 6 میلیارد آن تبادل موافقت نامه شده است و حدود دو میلیارد هم به شرکت آب و فاضلاب روستایی تخصیص یافته است و برخی از پروژهها نیز آغاز شده و در حال پیشرفت است.
وی دو مجتمع آبرسانی 80 روستا و مجتمع آبرسانی سلفچگان را از بزرگترین پروژههای آبرسانی درسطح روستاهای استان قم در طول سالیان گذشته ذکر کرد و گفت: با اجرای کامل این دو پروژه مشکل آب روستاهای قم برطرف خواهد شد.
سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم تاکید کرد: یکی از خصوصیات این پروژهها این است که منافع روستایی و شهری را به هم پیوند میزند به گونهای که با رسیدن آب سرچشمههای دز به قم همزمان مردم روستاهای قم نیز میتوانند از این نعمت الهی بهرهمند شوند.
وی اظهارداشت: در تلاشیم که خدماتی که به روستایی استان میدهیم تنها بحث آب شرب نباشد بلکه همه جنبههای زندگی روستاییان را تامین کند.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم گفت: در صورت تأمین به موقع اعتبارات با اجرای طرحهای آبرسانی، مشکل کمبود آب در روستاهای قم تا پنج سال آینده به طور کامل برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سعید ابوالقاسمیراد صبح شنبه در دیدار هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب روستایی قم با حجتالاسلام آشتیانی نماینده مردم قم در مجلس در سخنانی مشکل اعتبارات را از جمله مهمترین مشکلات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان برشمرد و گفت: اگر اعتبارات مناسب و به موقعی به شرکت آب و فاضلاب روستایی قم تخصیص یابد میتوانیم این قول را بدهیم ظرف پنچ سال آینده مشکل کمبود آب روستاهای قم را به طور کامل رفع کنیم.
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