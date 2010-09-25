طرح ترافیک تبریز با تابلوی ایست روبرو شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رئیس شورای عالی ترافیک آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای طرح ترافیک تبریز در مهر ماه منتفی است، تاکید کرد: شورای عالی ترافیک شهرستان و استان به عنوان تنها مرجع قانونی مربوطه، تاکنون مجوز آغاز این طرح را صادر نکرده است و طرح ترافیک تبریز هنوز در مرحله مطالعه و بررسی قرار دارد.

محمد اشرف نیا گفت: اجرای چنین طرح مهم و بزرگی نیاز به فراهم شدن کامل زیرساخت ها و دیگر شرایط ضروری لازم دارد و تا زمانیکه شهرداری تبریز و دیگر ارگان های ذیربط مقدمات و بسترهای لازم را آماده نکنند، این طرح شروع نخواهد شد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، ضمن اظهار امیدواری از عملیاتی شدن طرح ترافیک تبریز در آینده نزدیک، تاکید کرد: زمان دقیق و رسمی اجرای آن به محض تکمیل و تصویب نهایی از سوی این شورا اعلام خواهد شد لذا در این خصوص جای هیچ نگرانی برای شهروندان محترم تبریز و ساکنان طرح ترافیک از بابت اجرای شتاب زده و غیراصولی این طرح وجود ندارد.

الزامات اجرای طرح ترافیک در تبریز فراهم نیست

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه الزامات اجرای طرح ترافیک در تبریز هنوز فراهم نیست گفت : مقرر شده است پس از فراهم شدن تمامی مقدمات کار،‌ این طرح به صورت آزمایشی به مدت محدودی اجرا شود .

شهرام دبیری در تشریح اجرای این طرح افزود : با طرح این موضوع در کمیسیون خدمات شورا، اصل موضوع تصویب و یک میلیارد تومان اعتبار برای فراهم شدن اجرای آن اختصاص یافت تا با برطرف کردن نواقص کار برای اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری شود .

وی اظهار داشت : با برداشت غلطی که از سوی شهرداری صورت گرفت و به گمان آنها تصویب و در نظر گرفتن اعتبار قطعیت اجرای طرح را به دنبال دارد، درصدد اجرای آن از اول مهر ماه بودند که با مخالفت شورا مواجه شد .

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز یادآور شد : برداشت‌های غلط شهرداری مشکلاتی را فراهم می‌کند که برداشت مغایرت در تصمیمات و اجرایات را پیش می‌آورد .

طرح ترافیک تبریز کارشناسی نیست

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز نیز با بیان اینکه خبر اعلام شده از سوی برخی نهادهای متولی از اجرایی شدن طرح ترافیک در تبریز، کارشناسی شده نیست اعلام کرد: به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، طرح ترافیک امسال در تبریز اجرایی نمی‌شود.

جعفر مدبر افزود: کلیات طرح ترافیک برای اجرا در شهرستان تبریز طی دو ، سه سال گذشته مطرح بود و در شورای شهر کلیات آن تصویب شده و مقرر شد کارهای مطالعاتی آن انجام و دوباره در شورا مورد بررسی‌های لازم قرار گیرد.

وی در تشریح مشکلات اجرای این طرح در شرایط کنونی اظهار کرد: طی پیش‌بینی‌های صورت گرفته این طرح نیازمند 150 نیروی راهنمایی و رانندگی برای استقرار در خیابان‌هاست که این نیرو برای تامین این میزان افراد آماده نیست.

وی عدم وجود پارکینگ را مشکل دیگر عنوان کرد و افزود: در وهله اول لازم است پارکینگ‌هایی دایر شود تا مردم برای عبور و مرور در محدوده طرح ترافیک ماشین خود را در آنجا پارک کرده و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند که تعداد پارکینیگ های عمومی به میزان کافی نیست.

مدبر، در مورد کمبود پارکینگ در تبریز نیز گفت: از چند سال گذشته بحث احداث پارکینیگ‌‌های مناسب در تبریز به تصویب رسیده و بودجه و اعتبار هم برای آن لحاظ شد و در دو و سه سال اخیر هم برنامه‌هایی در این مورد اجرا شد اما همچنان از معضلات مهم شهر تبریز بوده که امید است در سال‌‌های آینده با آماده‌سازی پارکینیگ‌های مناسب بر این مشکل فائق شویم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز در انتقاد به عملکرد و اطلاع رسانی های شتاب زده نهاد های متولی اظهار داشت: ارائه خدمات شهری در راستای آسایش مردم است و نباید با طرح مباحث غیر کارشناسی و اجرای طرحی ناقص بدون آماده بودن زیرساخت‌های آن آسایش و‌آرامش مردم مختل شود.

شهردار تبریز هفته گذشته از آغاز مراحل اجرای رسمی طرح ترافیک در محدوده مرکزی تبریز از ابتدای مهرماه جاری خبر داده بود.