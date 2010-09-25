به گزارش خبرنگار مهر در قم، در راستای بسط و گسترش تولیدات اسلامی و علوم انسانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 7 بانک اطلاعات خودگردان در 6 استان کشور تهیه و برای استفاده علاقهمندان در دسترس محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه قرار گرفت.
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دانشگاه کاشان، مدرسه علمیه اهل بیت(ع) اصفهان، کتابخانه وزیری یزد، مدرسه علمیه خاتم الاوصیاء(عج) و موسسه آموزشی پژوهشی قضا در تهران از جمله بانکهای تازه تاسیس این بخش میباشند.
لازم به ذکر است، مرکز تخصصی فقه و اصول اهل بیت(ع) قم و مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا سلام الله علیه در مشهد مقدس از جمله بانکهای خودگردان نرم افزارهای اسلامی مورد نظر میباشند.
علاقهمندان میتوانند به منظور درخواست راهاندازی بانک اطلاعات خودگردان محصولات نور به آدرس اینترنتی http://www.noorsoft.org/modules.php?name=Content4&pa=showpage4&pid=6 مراجعه کنند.
قم - خبرگزاری مهر: به همت معاونت بازرگانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، در شهریورماه امسال هفت بانک خودگردان نرم افزارهای اسلامی جدید در کشور راهاندازی شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در راستای بسط و گسترش تولیدات اسلامی و علوم انسانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 7 بانک اطلاعات خودگردان در 6 استان کشور تهیه و برای استفاده علاقهمندان در دسترس محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه قرار گرفت.
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